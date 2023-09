Intelligenza artificiale, in che modo cambierà il mercato del lavoro

L’intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro, questo è certo. Tra le top 10 dei lavori del futuro troviamo specialisti di AI e di Machine Learning. All’interno del libro "Jobs of Tomorrow: Large Language Models and Jobs" pubblicato dal World Economic Forum viene specificato come il mondo delle professioni muterà e ci saranno algoritmi di apprendimento capaci di riconoscere, riassumere, tradurre, prevedere e generare contenuti utilizzando enormi quantità di dati, avranno un impatto sul mondo del lavoro. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove tecnologie.

I mestieri

Le tecnologie del futuro aiutano i mestieri che richiedono tra le skill pensiero critico, capacità di risolvere problemi complessi e creatività. Questi lavori includono settori come l'ingegneria, la matematica e l'analisi scientifica. Gli strumenti tecnologici consentono di automatizzare le attività di routine e di concentrarsi su compiti di maggiore valore aggiunto, rendendo così i ruoli più gratificanti. Saadia Zahidi, direttore generale del World Economic Forum, ha dichiarato: "L'IA generativa è pronta ad avere un impatto significativo nel mondo del lavoro, ma questo impatto sarà molto diverso a seconda dei ruoli".

L’analisi

All’interno dello studio sono state analizzate più di 19mila mansioni in 867 diverse occupazioni che potrebbero essere influenzate dalle nuove tecnologie di intelligenza artificiale. Tra i settori con un maggior flusso di cambiamento ci sono i servizi finanziari, i mercati dei capitali e le assicurazioni. Professioni come l'istruzione, l'orientamento e i consulenti di carriera dovrebbero rimanere relativamente inalterate, con l'84% delle loro mansioni poco esposte al cambiamento. I lavori maggiormente a rischio riguardano mansioni in merito ad attività linguistiche ripetitive, come autorizzatori di crediti, controllori e impiegati.

Tra i più richiesti ci sono sviluppatori di IA, progettisti di interfacce e interazioni, creatori di contenuti di IA, curatori di dati e specialisti in etica e governance dell'IA. "L'IA generativa sta dando inizio a un'era di trasformazione che sta ridefinendo i modi di lavorare in tutti i settori. Mentre alcuni ruoli tradizionali si evolveranno e si trasformeranno, stiamo assistendo a una crescente domanda di specialisti in grado di sfruttare la potenza dell'IA per innovare, risolvere sfide complesse e garantire un uso responsabile dei sistemi di IA generativa", ha affermato Kathleen O'Reilly, presidente della comunicazione, media e tecnologia di Accenture che ha collaborato alla stesura del testo.

I lavori del futuro

In merito alla top ten dei lavori del futuro troviamo al primo posto gli specialisti di intelligenza artificiale e di machine Learning seguiti da analisti di Business intelligence e da Esperti di sicurezza informatica. Al quarto posto ci sono Ingegneri Fin Tech e al quinto Data analist. La classifica prosegue con Ingegneri della robotica e Specialisti di Big Data. Tra le ultime posizioni ci sono gli operatori di attrezzature agricole, gli specialisti in trasformazione digitale e sviluppatori di Block chain.

Le occupazioni in via di estinzione

In merito alle occupazioni in via di estinzione ci sono gli sportellisti di banca, gli addetti ai servizi postali, i cassieri, gli impiegati data entry. Seguono nella classifica i segretari amministrativi, gli archivisti e gli addetti alla contabilità. Per ultimi ci sono gli impiegati del mondo delle assicurazioni, i venditori porta a porta e gli addetti al credito.