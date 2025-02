Microsoft svela il nuovo superchip dedicato a Ettore Majorana

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova rivoluzione informatica, stavolta opera di Microsoft, che annuncia un nuovo chip quantistico, chiamato Majorana 1, anche il nome è figo, Ettore Majorana è stato uno dei nostri grandi fisici misteriosamente scomparso nel 1938 (Leonardo Sciascia gli dedicò un affascinante saggio nel 1975, La scomparsa di Majorana). Al riguardo sono usciti due articoli scientifici, uno su Nature e uno su arXiv.

Una tecnologia che sarà in grado di eliminare gli errori dei computer quantistici. I quali, a differenza dei computer normali, che utilizzano bit (cioè valori 0 e 1), utilizzano i qubit, che essendo particelle possono assumere 0, 1, altre combinazioni, e anche entrambi i valori contemporaneamente (vi ricordate il gatto di Schoendiger? È il famoso principio di sovrapposizione).

Quello di Microsoft è un nuovo tipo di qubit, in grado appunto di eliminare errori che rendono attualmente problematici i computer quantistici, i qubit topologici (no, non c’entrano i topi). Al posto del silicio, Microsoft ha usato arseniuro di indio portato a temperature bassissime e rendendolo un superconduttore nuovo anche nel senso dello stato della materia: non solido, non liquido, non gassoso, ma topologico, capace di contenere i cosiddetti “fermioni di Majorana” che conducono elettricità. Il problema delle interferenze e dell’instabilità sembra dunque potenzialmente risolto.

Il chip di Microsoft sarà più piccolo e più affidabile di Willow, il supercomputer quantistico di Google, il quale comunque riusciva in 5 minuti a eseguire un calcolo che per un supercomputer moderno a bit avrebbe richiesto 10 settilioni di anni, più dell’età dell’universo (la risposta non sarebbe mai arrivata, visto che già tra un miliardo di anni il Sole avrà inglobato la Terra).

Insomma, la strada dei computer capaci di fare calcoli impensabili in tempi brevissimi con Majorana 1 diventa sempre più percorribile nell’immediato futuro. Quanto al passato non sappiamo ancora che fine ha fatto Ettore Majorana, e non c’è calcolo che possa svelarcelo.