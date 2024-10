NetZero Milan, al via gli eventi per lanciare l'Expo-Summit

Ascolta ora 00:00 00:00

Entra nel vivo con l’avvio degli eventi teaser l’organizzazione di NetZero Milan, il nuovo appuntamento di Fiera Milano dedicato alla decarbonizzazione nel settore industriale, che si terrà dal 14 al 16 maggio 2025 all’Allianz MiCo a MIlano. Da novembre ad aprile, otto webinar a cadenza mensile accompagneranno la community dei NetZero makers fino all’evento, realizzati con la supervisione scientifica di realtà editoriali e stakeholder del settore energy e di importanti settori industriali.

Al centro degli incontri, i temi legati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e soprattutto la competitività di tutti i settori manufatturieri chiamati a raggiungerli. Temi e sfide che confluiranno, il prossimo maggio, in NetZero Milan, dove troveranno risposte tecnologiche e ulteriori momenti di approfondimento, che coinvolgeranno stakeholder internazionali, istituzioni e mondo produttivo.

Si parte il 21 novembre con il primo appuntamento realizzato in collaborazione con QualEnergia.it dedicato a elettrificazione ed efficienza elettrica per l’industria. Secondo il Potsdam Institute for Climate Impact Research, con le sole tecnologie esistenti si potrebbe elettrificare fino al 78% dei consumi energetici complessivi del settore industriale europeo, dato che arriva al 99% se si guarda alle tecnologie in fase di sviluppo.

L’elettrificazione dell’industria può rappresentare una soluzione efficace e concretamente realizzabile per avviare il processo di decarbonizzazione, abbattendo quasi completamente le emissioni legate all’energia. Scenario dalle grandi potenzialità, ma reso critico dagli attuali costi dell’elettricità, decisamente maggiori rispetto a quelli del gas. A discuterne, moderati da QualEnergia.it, ECCO - il think tank italiano per il clima, knowledge partner della manifestazione, Renovis e Schneider Electric.

Il secondo webinar si terrà l’11 dicembre, sempre in collaborazione con QualEnergia.it, e approfondirà il tema del fotovoltaico per l’industria e i contratti Ppa. Seguirà, in collaborazione con siderweb, la community dell’acciaio, un appuntamento su mercato e produzione di acciaio verde; ancora con QualEnergia.it si parlerà di storage e di efficienza termica industriale e storage termico; insieme a Sustainability Makers si affronterà invece il tema della Csrd, la direttiva europea relativa al Corporate Sustainability Reporting; non mancheranno un focus sui trasporti, con un webinar su e-fleets e decarbonizzazione aziendale realizzato con Vaielettrico.it e uno su utilizzo dell'idrogeno negli HtA & Strategia Nazionale per l'idrogeno, realizzato con HydroNews.

L’EXPO SUMMIT DI MAGGIO

NetZero Milan si propone come un catalizzatore di nuove dinamiche imprenditoriali, una piattaforma multisettoriale e multidisciplinare per rispondere alle esigenze di un contesto sempre più sfidante. Il 2025 è infatti un anno “simbolico”: saremo a 25 anni dal 2050, target per le emissioni zero, e a soli 5 anni dagli obiettivi intermedi dell’Ue per il 2030. Sarà anche l’anno della COP30 Brasile, dove saranno fissati nuovi impegni a livello internazionale per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

NetZero Milan, permetterà ai professionisti dei mondi industriali di confrontarsi con leader nel settore energy e nelle soluzioni per la decarbonizzazione, off-takers, analisti, finanza green e decisori politici. Tre giorni per approfondire tecnologiche, tendenze di mercato a livello europeo, connessioni strategiche per contribuire alla nascita di idee innovative e soluzioni per garantire competitività a tutti i comparti manufatturieri europei.

La parte conferencing sarà realizzata in collaborazione con i knowledge partner. A oggi già confermati ECCO, il primo think tank italiano indipendente e senza scopo di lucro sul cambiamento climatico, Roland Berger, società di consulenza strategica e Sustainability Makers, l’associazione italiana che riunisce le professionalità che si dedicano a strategie e progetti di sostenibilità nelle imprese e in altre organizzazioni.

Si articolerà in due momenti: Milan NetZero Summit (14 e15 maggio), organizzato in sei sessioni plenarie, coinvolgerà relatori nazionali e internazionali di alto profilo e istituzioni; 9 Vertical Conferences (15-16 maggio).

Ciascuna sarà dedicata all’approfondimento specialistico di temi critici come l’elettrificazione industriale, l’industry-scale energy storage, le tecnologie emergenti per la decarbonizzazione, la finanza.Per registrarsi al primo appuntamento online del 21 novembre e saperne di più: https://netzeromilan.com/