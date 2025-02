Process Intelligence, l'intelligenza artificiale al servizio delle aziende

Ascolta ora 00:00 00:00

Analisi avanzata dei dati, AI, automazione, gemello digitale: il matrimonio tra tecnologia è aziende ha portato sempre di più in primo piano termini e sistemi ormai indispensabili per chi deve fare business. Ed è stato questo uno dei temi importanti delineati dal World Economic Forum 2025 dove si è parlato di Intelligent Age, ovvero la nuova era guidata dall’integrazione di intelligenza artificiale, digitalizzazione e sostenibilità.

In questo scenario entra in campo appunto la “Process Intelligence”, una tecnologia per cui una realtà come Celonis, protagonista del Forum, svolge un ruolo cruciale: quello di trasformare i processi aziendali in motori di crescita e leve di cambiamento sostenibile per generare valore economico. E tutto questo non è uno scioglilingua, ma una necessità: secondo il McKinsey Global Survey 2024, il 72% delle aziende globali ha già adottato tecnologie di intelligenza artificiale, con un incremento significativo del 50% rispetto al 2020. Tuttavia, molte imprese faticano a ottenere valore concreto da questi investimenti: il Boston Consulting Group rivela infatti che il 74% delle aziende non riesce a scalare i risultati dei progetti basati su AI. È qui che entra in gioco allora la Process Intelligence, con la sua capacità – grazie agli strumenti smart di cui abbiamo parlato all’inizio - di colmare il divario tra il potenziale dell’intelligenza artificiale e i risultati da ottenere. “L’Intelligent Age rappresenta un’opportunità unica per ripensare il modo in cui le aziende operano. Quando i processi funzionano, tutto funziona: le imprese diventano più agili, resilienti e sostenibili. Con Celonis, stiamo ridefinendo il ruolo dei processi aziendali, trasformandoli in leve strategiche per prendere decisioni informate a contribuire al successo del business” ha dichiarato Andrea Carboni, Country Leader di Celonis per l’Italia.

E dunque: per affrontare le complessità di un mercato globale in rapida evoluzione, sono state identificate cinque sfide e che posso essere superate e colte grazie alla Process Intelligence:

Creare le fondamenta dell’IA aziendale grazia a una comprensione contestuale dei processi aziendali, un procedimento non semplice che si può raggiungere con una “mappa vivente” delle operazioni, che integra dati, metriche e contesti aziendali. Ciò contribuisce, grazie a insight operativi mirati, alla crescita del business.

Creare ecosistemi interconnessi con i tradizionali metodi di gestione della catena di supporto, come l’utilizzo di EDI (Electronic Data Interchange). La gestione manuale delle informazioni tramite fogli di calcolo ed e-mail, l’uso di piattaforme frammentate che creano silos informativi, si rivelano spesso lenti, rigidi e soggetti a errori: la Process Intelligence supera questi limiti, offrendo una piattaforma per migliorare la trasparenza ottimizzando le operazioni interaziendali. Aumentando trasparenza ed efficienza per prendere decisioni più rapide e consapevoli.

Evolvere i “digital twin” da modelli statici a piattaforme idinamiche alimentate dall’intelligenza artificiale. Questo consente ai ”gemelli digitali” di essere non solo una semplice rappresentazione virtuale delle operazioni aziendali, ma un sistema attivo e intelligente capace di offrire una visione delle operazioni in tempo reale.

Fare analitisi predittive per operazioni proattive, il che consente alle aziende di anticipare colli di bottiglia, prevedere la domanda e affrontare le inefficienze in tempo reale. Aumentando l’efficienza e riducendo i rischi.

Monitorare la sostenibilità in tempo reale: son normative globali sempre più stringenti, come l’EU AI Act e i requisiti ESG, la Process Intelligence consente la tracciabilità, la conformità normativa e l’ottimizzazione degli obiettivi di sostenibilità.

“Davos ha confermato il ruolo strategico della Process Intelligence nel colmare il divario tra dati e decisioni e nel porre le basi per un’Intelligent Age dove resilienza, sostenibilità e innovazione operativa convivono in equilibrio” ha concluso

, che ha rimarcato il contributo essenziali di aziende come Celonis per portare avanti rapidamente il cambiamento. Supportando le aziende nel trasformare le sfide in opportunità di crescita sostenibile.