"Siamo stati sulla Luna 6 volte". La Nasa costretta a rispondere a Kim Kardashian

Non credere che l'uomo ha messo più volte il piede sulla Luna è roba che, alle soglie del 2026, fa certamente venire i brividi ma ancora oggi esistono molti cospiratori e negazionisti di un momento storico, quello del 1969, a cui ne sono seguiti altri ampiamente documentati. Tra gli scettici c'è anche Kim Kardashian che durante l'ultimo episodio della serie televisiva The Kardashian afferma con assoluta certezza alla co-protagonista Sarah Paulson che, secondo lei l'allunaggio " non è mai avvenuto ".

La risposta della Nasa

Alla star da 354 milioni di follower ha risposto con ironia e intelligenza proprio la Nasa che si è "scomodata" a rispondere a qualcosa a cui è abituata da decenni. L'agenzia spaziale americana sul proprio account X scrive che " Sì, siamo già stati sulla Luna... 6 volte! ", come sottolinea l'amministratore ad interim, Sean Duffy. " Abbiamo vinto l'ultima corsa allo spazio e vinceremo anche questa ", ha detto ancora Duffy che ha poi invitato la Kardashian al Kennedy Space Center per il lancio della nuova missione Artemis.

La tesi della Kardashian

Nell'episodio in questone c'è la Kardashian che mostra a Paulson un'intervista con l'astronauta Buzz Aldrin il quale, insieme a Neil Armstrong, mosse i primi passi sulla superficie lunare durante la missione Apollo 11. " Ti mando un milione di articoli sia con Buzz Aldrin che con l'altro ", dice Kardashian, prima di leggere una citazione attribuita ad Aldrin in risposta a una domanda sul momento più spaventoso della spedizione. " Non c'è stato nessun momento spaventoso perché non è successo. Avrebbe potuto essere spaventoso, ma non lo è stato perché non è successo ", legge.

Come avviene sempre in questi casi, non solo non si conosce l'articolo in questione e la fonte che ne parlava ma è quasi scontato sottolineare che queste citazioni fossero di Aldrin. Subito dopo la star del reality dichiara a un produttore che l'allunaggio è da considerarsi un falso. " Ho visto alcuni video di Buzz Aldrin che raccontava come non fosse successo niente. Lo dice sempre, nelle interviste. Forse dovremmo trovare Buzz Aldrin ".

È dopo queste dichiarazioni che la Nasa le ha risposto per le rime con il post su X.

A scanso di qualsiasi equivoco o dubbio, infine, il 95enne Buzz Aldrin ha scritto numerose memorie spiegando cosa è accaduto durante la missione sulla Luna e il lavoro di squadra, memorie che smentiscono automaticamente quanto sostenuto da Kardashian e i presunti video dell'astronauta in cui, in pratica, smentirebbe quanto ha scritto nero su bianco.