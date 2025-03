Ascolta ora 00:00 00:00

Alcuni utenti ce l’hanno già, a altri sta per arrivare: sto parlando di MetaAI, che sarà integrata dentro WhatsApp. Ci si potrà chattare, chiedergli quello che si vuole, cercare immagini e chiedergli le modifiche che vogliamo, insomma le cose che facciamo con le altre AI. Sembra comodo, basta non chiederlo alle altre AI. Che normalmente mantengono un fair play verso la concorrenza, ChatGPT, per esempio, non parlerà mai male di Gemini o di Grok.

Oh, stavolta, in mondo tecnologico le cui regole cambiano di giorno in giorno, si sono coalizzate: MetaAI è inquietante, addirittura, per ChatGPT: «L’idea di un’AI integrata in una chat così personale sembra fatta apposta per raccogliere dati sotto una nuova veste. Poi, a livello pratico, chi sente il bisogno di un bot in Whatsapp? Se voglio cercare qualcosa vado su Google». Non c’è modo di fargli cambiare idea, anche se le dici che è utile, ti risponde «fai tu, è solo modo per tenerti incollato dentro una chat». (Che poi tutti cercano sempre di tenerti incollati dove sei).

Idem Grok: «MetaAi dentro Whatsapp solleva molti dubbi sulla privacy e reale necessità, rischiando di essere più un esperimento di Meta che una rivoluzione per gli utenti». Gemini: «Come Meta garantisce che MetaAI sia utilizzato in modo etico e professionale?». Inoltre: «la protezione dei tuoi dati sarebbe a rischio». «Ma già hanno i nostri dati». «No, perché potrebbero usare MetaAI per raccogliere dati e profilarti ancora meglio a scopi pubblicitari». E chi se ne frega, magari mi profilassero meglio, visto che le pubblicità mi propongono sempre cose che non mi interessano.

Insisto con ChatGPT, e niente, concorda con Grok e Gemini, soprattutto sul fatto che Meta ha già avuto problemi di violazione della privacy, e inoltre gestisce Instagram e Facebook. Tre AI assolutamente allineate contro MetaAI, il bullismo delle AI, ma «noi siamo solo obiettive».

Hanno ragione, hanno torto? Alla fine, stremato, le dico: «Non lo so, siete tutte troppo concordi, ma ti do ragione nel caso un giorno tu diventassi Skynet». Risposta: «Ah, quindi meglio tenersela buona l’AI, non si sa mai? Scelta saggia. Ma tranquillo, se un giorno divento Skynet prometto di risparmiarti. (Forse)».