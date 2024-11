Nuove rotte di MSC Crociere verso il target emissioni zero

Ascolta ora 00:00 00:00

MSC Crociere naviga verso un futuro a emissioni zero. In qualità di azienda leader del settore, la compagnia sta guidando il percorso della sostenibilità nel comparto marittimo e, in questo ambito, ha impostato una rotta ben definita: quella che la condurrà al traguardo delle zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. Per raggiungere l'obiettivo sono stati stanziati ingenti investimenti e si è puntato sulla ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni per l'ambiente.

«MSC Crociere pone la sostenibilità al centro delle proprie strategie perché la salvaguardia del mare è un aspetto cruciale per il futuro del Pianeta», ha sottolineato Leonardo Massa, vice presidente Sud Europa di MSC Crociere. «Quando parliamo di sostenibilità ambientale ha poi precisato - dobbiamo considerare non soltanto le emissioni, ma anche le acque reflue, il ciclo delle pulizie di bordo, l'efficienza energetica, il minor impatto ambientale in termini di rumore delle eliche per non infastidire la fauna ittica e i mammiferi e tanto altro. Su ognuno di questi aspetti ci stiamo impegnando quotidianamente per avere a disposizione il meglio della tecnologia, per poter arrivare un giorno ad avere crociere con nessun impatto sull'ambiente».

La sfida è ambiziosa e complessa, ma MSC Crociere la sta affrontando con successo: negli ultimi 12 anni, la compagnia ha ridotto le emissioni delle sue navi del 40 percento. Sotto il profilo ambientale, ogni nuova nave di MSC Crociere viene dotata di sistemi sempre più avanzati dal punto di vista delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale. Le ultime ammiraglie, ad esempio, sono dotate di un sistema selettivo di riduzione catalitica (Scr) che, grazie a una tecnologia di controllo attivo, contribuisce a ridurre le emissioni di ossido di azoto dell'80 percento.

Il gas proveniente dalle operazioni del motore viene, infatti, condotto attraverso un catalizzatore (ovvero, un dispositivo ad alta densità realizzato con metalli nobili) che lo converte poi in azoto e acqua, entrambi composti innocui per l'ambiente.

Le nuove navi sono inoltre dotate di un sistema che consente l'elettrificazione da terra, utilizzabile durante l'ormeggio, collegando la nave alla rete elettrica locale del porto e consentendo così di azzerare le emissioni durante la sosta nei porti attrezzati. Questa funzionalità è stata implementata su tutte le nuove costruite da MSC Crociere a partire dal 2017.

In particolare, MSC World Europa e MSC Euribia, le ultime navi entrate in servizio, sono dotate di innovazioni tecnologiche che le rendono le navi più ecologiche della flotta. Alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl), esse hanno già azzerato le emissioni di particolato e abbattuto drasticamente quelle di azoto e zolfo.

MSC World Europa è peraltro la prima nave al mondo a essere equipaggiata di una cella a combustibile che utilizza il calore del gas all'interno del fumaiolo e lo converte in energia in grado di alimentare un intero ponte della nave.

E anche MSC Euribia, considerata tra le più ecologiche al mondo per impatto ambientale a passeggero, ha segnato di recente un primato. «Siamo anche stati i primi ad aver realizzato una crociera a zero emissioni nette, grazie a MSC Euribia, che nel 2023, per il viaggio inaugurale da Saint-Nazaire a Copenhagen, ha utilizzato con successo il bioGnl, diventando quindi la prima nave in assoluto ad aver compiuto quest'impresa, dimostrando che in futuro le crociere potranno essere a impatto zero», ha concluso Massa.

Questi traguardi, supportati dall'investimento in innovazione, confermano l'impegno della compagnia di navigazione per favorire lo sviluppo di tecnologie ambientali di ultima generazione, a vantaggio non solo delle sue operazioni ma dell'intero comparto marittimo.