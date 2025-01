Nuovo museo a Mantova, si comincia dalla "Sonnabend Collection"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo polo culturale a Mantova. Un museo d'arte contemporanea che nascerà attorno a una delle collezioni private più rilevanti del secolo scorso, la «Sonnabend Collection» che verrà esposta permanentemente nel centro della città all'interno del rinnovato Palazzo della Ragione (foto a destra), con un allestimento progettato da Federico Fedel.

La «Sonnabend Collection», sviluppata grazie alla visione dell'influente mercante d'arte Ileana Sonnabend (1914-2007), di suo marito Michael Sonnabend (1900-2001) e del loro figlio adottivo Antonio Homen, rappresenta una delle più significative testimonianze di movimenti artistici fondamentali della seconda metà del Novecento. Attraverso le loro gallerie di Parigi e New York, i Sonnabend sono stati protagonisti nel presentare e diffondere l'arte americana in Europa e gli artisti europei in America. L'arte da sempre attraversa i confini politici e culturali ed è il più grande veicolo per la comprensione del nostro tempo, oggi forse come mai un'urgenza e una necessita.

Il progetto nasce dal Comune di Mantova in partnership con la Sonnabend Collection Foundation e Marsilio Arte, che si occuperà, al fianco del Comune, della gestione complessiva dello spazio con una proposta articolata, che va dall'organizzazione alla comunicazione, dal progetto editoriale al coordinamento del bookshop. Il nuovo museo è stato annunciato oggi congiuntamente dal sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, dal presidente e cofondatore della Sonnabend Collection Foundation Antonio Homem, il direttore artistico, Mario Codognato, e Luca De Michelis, Ceo di Marsilio Arte e Marsilio Editori. Saranno esposte opere di Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Mario Schifano, Michelangelo Pistoletto, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Sol Lewitt, Robert Morris, Bruce Nauman, Jannis Kounellis, Gilbert and George, Bernd and Hilla Becher, Anselm Kiefer, A.R. Penck e Jeff. Il percorso espositivo, sviluppato in undici ambienti, ricostruisce il tragitto visionario e gli interessi della Sonnabend coltivati col suo impegno e sostegno nei confronti dell'attività degli artisti e dei movimenti che hanno caratterizzato la cultura visiva attraverso i grandi cambiamenti storici e geopolitici del nostro tempo.

Iconici capolavori dell'arte americana, come «Figure 8» di Jasper Johns (1958), «Little Aloha» di Roy Lichtenstein (1962, nella foto), «Campbell's Soup» di Andy Warhol (1962), «Kite» di Robert Rauschenberg che vinse il Leone d'Oro alla Biennale del 1964, vengono esposti accanto ad opere seminali della Pop Art con artisti come Jim Dine, James Rosenquist e Tom Wesselmann e la ricerca coeva in Italia di artisti come Michelangelo Pistoletto e Mario Schifano. Questo percorso continua con opere cardinali dei movimenti fondamentali dell'arte degli anni Sessanta e Settanta: per esempio il Minimalismo con Donald Judd e Robert Morris.