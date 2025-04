Via al nuovo restyling della Centrale. Scale mobili al posto dei "tappeti"

Ascolta ora 00:00 00:00

A quasi vent'anni di distanza dall'ultimo progetto di riqualificazione ha preso il via un nuovo restyling della stazione di Milano Centrale. Lo ha annunciato di Grandi Stazioni Retail, che opera in collaborazione con il Gruppo Fs Italiane. Obiettivo: «Rendere la Centrale più funzionale, confortevole, efficiente e accogliente per tutti i viaggiatori». Sono previsti quindi degli interventi «mirati a rispondere alla crescita dei flussi di viaggiatori, che sono aumentati significativamente con l'affermazione dell'Alta Velocità e una crescente sensibilità verso la sostenibilità, che ha reso il treno un mezzo di trasporto sempre più privilegiato». .

I lavori (nella foto in alto, un rendering) prevedono una rivisitazione dei percorsi verticali, con la sostituzione dei tappeti mobili con scale mobili di ultima generazione, più efficienti e meno ingombranti. Questa modifica ottimizzerà i flussi di passeggeri tra i diversi livelli della stazione. Con la riqualificazione, assicura Grandi Stazioni Retail, ci sarà maggiore velocità negli spostamenti verso i binari, grazie a un sistema di collegamenti più diretto e funzionale, riducendo i tempi di percorrenza per i viaggiatori e migliorando l'orientamento all'interno della stazione.

Per mantenere inalterata la funzionalità, garantire la continuità dei servizi e minimizzare i disagi, i lavori saranno suddivisi in quattro fasi, le prime due interesseranno il lato della stazione verso piazza IV Novembre, le successive quello verso piazza Luigi di Savoia. I lavori termineranno entro la fine del 2026.

Milano Centrale, conclude la società, si prepara così «ad affrontare le sfide del futuro, rispondendo alle esigenze di una città in continua crescita che nel 2024 ha registrato oltre 9 milioni di visitatori, con un incremento del 6,9 per cento rispetto all'anno precedente».