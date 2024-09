Da Voltaire a Baunov, il canone è questo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nasce la Sbe, la «Silvio Berlusconi editore», una nuova casa editrice dentro la galassia Mondadori. A volerla fortemente, in memoria del padre, Marina Berlusconi, che ha fissato come stella polare della nuova sigla la parola «libertà», la stessa che orientò la politica e la vita del Cavaliere. Tra i primi titoli della Sbe, il nuovo libro di Tony Blair «On leadership. L'arte di governare» (pagg. 384, euro 21), che esce domani in Italia in contemporanea mondiale insieme a Inghilterra e Stati Uniti, e di cui proponiamo in questa pagina uno stralcio in anteprima. Poi, sempre in uscita domani, un classico della storiografia: François Furet, «Il passato di un'illusione. L'idea comunista nel XX secolo» (a cura di Marina Valensise); e poi le «Lettere inglesi» di Voltaire, con una nuova traduzione di Antonio Gurrado e a cura di Nicholas Cronk. «On leadership. L'arte di governare» di Blair si colloca nella collana Libera, dedicata alle opere che trattano temi di attualità. Invece, i libri di Furet e Voltaire, sono stati concepiti nella serie «Biblioteca», focalizzata sui grandi classici che hanno vinto la sfida con il tempo. In uscita nel 2025 invece Alexander Baunov, «La fine del regime» (un caso editoriale in Russia, che dice quel che non si può dire: come finisce un regime autoritario); Ernesto Galli della Loggia, «I giorni contati» (un'inchiesta sui valori della nostra civiltà); Deirdre N.

McCloskey, «Trilogia della borghesia» (un'opera monumentale che ridefinisce il concetto di borghesia) e Walter Siti, «Ragazzi di carta velina» (sulla fragilità come paradigma interpretativo per comprendere le mutazioni della nostra società).