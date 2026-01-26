Ogni mese un ingrediente. Il calendario di Gatto Bianco

C'è un'idea semplice e coerente dietro il nuovo calendario di Osteria Pugliese Gatto Bianco: raccontare la Puglia un ingrediente alla volta. A partire dal 2026, il ristorante di via Friuli, nel quartiere milanese di Porta Romana, dedicherà ogni mese a un prodotto simbolo della propria tradizione regionale, costruendo intorno a esso menu tematici e una serata-evento con la presenza diretta dei produttori.

Un progetto che rafforza il percorso già avviato dal locale, da tempo impegnato a portare a Milano una lettura fedele e senza forzature della cucina del "tacco d'Italia". Ogni ingrediente scelto diventa il centro di un racconto gastronomico che passa dai piatti, dagli abbinamenti e dal confronto diretto con chi quelle materie prime le produce.

Il primo trimestre del 2026 parte a gennaio con il Susumaniello, vitigno autoctono pugliese riscoperto negli ultimi anni. Venerdì 30 gennaio è in programma una serata di degustazione dedicata, con menu ad hoc, piatti in cui il vino entra anche in cucina e la partecipazione dei produttori. Febbraio sarà invece il mese del capocollo di Martina Franca, eccellenza della norcineria pugliese, protagonista di una cena evento costruita attorno alla sua lavorazione artigianale. A marzo toccherà alle orecchiette, simbolo assoluto della cucina regionale, tra versioni classiche e interpretazioni legate alla stagionalità.

Ogni appuntamento mensile diventa così un'occasione di incontro tra cucina, territorio e persone.

Con questo calendario, Osteria Pugliese Gatto Bianco (via Friuli 75, tel. 0289059690, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena) conferma la sua vocazione a essere non solo un ristorante, ma un presidio di cultura gastronomica pugliese nel cuore di Milano.