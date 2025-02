"Ognuno vuole essere un gatto...", in mostra gli eroi di Disney

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione della Giornata Nazionale del Gatto, 17 febbraio, torna La Città dei Gatti, il festival dedicato alla cultura felina. Ideata da Excalibur, You Pet e Radio Bau, i protagonisti sono gli irresistibili mici Disney: dallo stralunato Stregatto (Alice) al perfido Lucifero (Cenerentola), da Gambadilegno (e sì, è un gatto!) a Oliver, fino a loro, indiscussi protagonisti, gli Aristogatti e il simpatico Malachia, il gatto di Paperino, senza dimenticare Si & Am, Figaro, Tibbs e anche i leoni... Tutti loro diventano i protagonisti della mostra allestita a WOW Spazio Fumetto Museo del Fumetto di Milano (dal 16 febbraio al 23 marzo a ingresso gratuito). Durante la mostra sono previste visite guidate, incontri e laboratori per i più piccoli: il pubblico potrà anche votare la parrucca miciosa più bella tra quelle ispirate ai mici disneyani. La mostra si intitola Everybody wants to be a (Disney) cat! (frase tratta dalla versione originale della celebre canzone de Gli Aristogatti) ed è curata da Luca Bertuzzi.

Un viaggio dalle origini: quando, nel 1928, Disney produsse lo storico corto «Steamboat Willie» presentando al mondo il suo topolino Mickey Mouse pensò subito di affiancargli un cattivone antipatico: un grosso gatto nero di nome Pietro Gambadilegno, un felino che resterà per sempre legato a doppio filo a Topolino come suo antagonista. Ma Gambadilegno non è veramente il primo: il primato spetta al micio Julius creato da Disney nel 1922 per comparire insieme alla piccola Alice nella serie di cortometraggi «Alice Comedies». Si prosegue poi con l'enigmatico Stregatto a strisce rosa e fucsia che si diverte a confondere Alice in Alice nel Paese delle Meraviglie (1951), con il perfido Lucifero che in Cenerentola (1950) si diverte a rendere la vita impossibile alla sventurata ragazza e dare la caccia ai simpatici topini, con il tenero Figaro compagno di Pinocchio (1940), con gli antipaticissimi Si e Am che in Lilli e il Vagabondo (1955) distruggono casa per poi dare la colpa alla povera cagnetta, fino al piccolo Oliver protagonista di un film tutto suo Oliver & Company (1988) in cui impara l'arte della vita di strada da un gruppo di cani randagi.

Ma il viaggio continua anche con i micioni di grossa taglia: chi non ricorda il Principe Giovanni, leone un po' scarruffato in Robin Hood (1973), oppure i due stupendi Bagheera e Shere Khan ne Il Libro della Giungla (1967): in fondo sono gattoni pure loro...

E qui si corre dritto al classico senza tempo Il Re Leone (1994) con Simba, Mufasa, Nala, Scar e tutti i leoni del branco.