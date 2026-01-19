Olimpiadi, prezzi stellari: 2mila euro per un weekend

Le olimpiadi invernali sono sempre più vicine e, per chi non lo ha ancora fatto e vuol seguire le gare, è tempo di pensare e pianificare a viaggi e prenotazioni. ma soprattutto di fare i conti con "rincari" sensibili dei prezzi. Tariffe lievitate a febbraio per un weekend olimpico, tra costi del viaggio, dell'alloggio e dei biglietti per vedere le gare sportive. Cortina è la più cara: solo per dormire, in hotel a 3 stelle o airbnb, si spendono più di 2.000 euro a coppia, pari al 261% in più rispetto a un fine settimana di gennaio. In Valtellina, il prezzo medio è di quasi 1.700 per un alloggio con un incremento del 437% rispetto a gennaio.

Tutt'altro ordine di grandezza per la Val di Fiemme (500 euro) e per Milano (300 euro), dove, tuttavia, si paga il doppio rispetto a un normale fine settimana di questo mese.

È quanto emerge da un'indagine di Altroconsumo, realizzata tra novembre e dicembre. Quanto ai trasporti, i biglietti dei treni non mostrano aumenti di prezzo importanti per un viaggio di andata e ritorno. Tuttavia il costo del biglietto rimane importante: un viaggio per due persone da Milano a Cortina costa 216 euro (andata e ritorno), mentre da Roma a Cortina sono 338 euro, e da Torino 318 euro. La località meno cara da raggiungere da Milano è la stazione di Tirano in Valtellina il cui viaggio A/R costa 50 euro. L'aumento del costo del biglietto è tra il 4% (Valtellina) e il 7% (Cortina e Val di Fiemme). Il prezzo dei biglietti per le gare "rappresenta un'altra voce di spesa significativa e anch'essa molto variabile", spiega Altroconsumo.

I biglietti più economici riguardano le partite di hockey su ghiaccio a Milano (meno di 100 euro per

due persone), ma anche biathlon, curling, sci di fondo. Più alti invece i biglietti per lo sci acrobatico o lo short track (oltre 300 euro), fino ad arrivare al pattinaggio di figura, dove il prezzo può toccare i 560 euro.