"Le onde del passato": amore e mistero all'Elba

Ascolta ora 00:00 00:00

Da oggi in prima serata su Canale 5 arriva la nuova serie Le onde del passato che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri.

Si tratta di un thriller che arriva dopo una pausa piuttosto lunga delle fiction Mediaset e che dovrebbe segnare la partenza della controffensiva primaverile dei canali del biscione.

Partiamo dalla trama ridotta all'osso. Siamo sull'Isola d'Elba nel 2004: Anna Reali (Anna Valle) e Tamara Valente (Irene Ferri) sono due super amiche con la passione per le note e formano un duo musicale. Durante una serata su uno yacht, dopo un concerto, sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti.

Vent'anni dopo, Anna ha cambiato completamente vita: è un pilota d'aereo che dopo il trauma subito ha costruito attorno a sé un muro. Tamara è rimasta sull'isola, dove ha aperto un B&B, specializzato in vacanze terapeutiche per ospiti che desiderano far pace con sé stessi. All'improvviso Anna riceve da lei una telefonata, dopo vent'anni: «Lui è qui... Vieni subito». Chi è lui? Un ricco turista milanese, uno dei colpevoli di quell'orrenda nottata. Scoperta la sua presenza sull'isola, Tamara l'ha imprigionato in un capanno, per farsi rivelare i nomi dei complici. Ma quando torna da lui con Anna, l'uomo è morto. Qualcuno gli ha sparato.

Tamara ovviamente diventa subito la prima sospettata. A indagare sull'omicidio e sulle amiche il commissario Luca Bonnard (Giorgio Marchesi), lo stesso uomo che, in quella notte lontana, salvò Anna dall'annegamento, dopo che si era tuffata dalla barca su cui stavano subendo violenza. Sarà difficile per entrambi separare il sospetto dall'attrazione...

Una serie con davvero tanta azione per gli standard italiani e che

gioca con la seduzione e i colpi di scena. Non spicca per una sceneggiatura particolarmente innovativa ma è un prodotto di intrattenimento solido, ottimo per chi vuole passare una serata tra motoscafi, mare, cuore e intrighi.