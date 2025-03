"Ora o mai più" rilancia il talento di Pierdavide Carone

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato 1 marzo si è concluso il viaggio della 3a edizione di Ora O Mai Più, il programma musicale di Raiuno condotto dal padrone di casa Marco Liorni, con la vittoria di Pierdavide Carone con la tutor Gigliola Cinquetti (memorabile l'interpretazione di Carone di Non ho l'età completamente rivista e praticamente rinata). Oddio, i risultati di ascolti non sono stati trionfali (15,7 per cento di share contro il 30,6 di C'è posta per te su Canale 5)

Il cantautore romano si è aggiudicato la vittoria, a suon di sfide, con l'inedito Non ce l'ho con te, un'intensa ballad scritta da lui, che racconta il dolore per la perdita del padre e il difficile percorso di elaborazione del lutto. In ognuna delle 7 avvincenti puntate, Carone come gli altri concorrenti supportato dal proprio tutor, ha regalato interpretazioni uniche e momenti di puro spettacolo, con duetti sorprendenti, dimostrando il coraggio di mettersi in gioco e la voglia di superare se stesso, vincendo la seconda, la terza e la quinta puntata del programma. Pierdavide è anche uno dei finalisti - con il brano Mi Vuoi Sposare? - del San Marino Song Contest 2025, il contest che decreterà il rappresentante di San Marino all'Eurovision 2025. «Mettere al centro musica e artisti che hanno scritto la storia della musica italiana e offrire nel contempo una nuova opportunità a chi merita, fa sicuramente parte della nostra missione di servizio pubblico», commenta il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Al netto del dato contabile (ossia gli ascolti) questa edizione passerà alla storia per la conduzione misurata di Marco Liorni, per la direzione d'orchestra del bravissimo Leonardo De Amicis e per la rinascita di Pierdavide Carone, uno dei talenti d'autore italiano che si erano un po' persi per strada negli ultimi anni.

Lanciato da Amici di Maria De Filippi, era arrivato al Festival di Sanremo sotto l'ala protettiva addirittura di Lucio Dalla, che lo aveva anche diretto durante le esibizioni all'Ariston. Poi però i riflettori si erano un po' spenti e questa vittoria contribuisce finalmente a riaccenderli.