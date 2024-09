Oriana sbarcò in America e divenne "Miss Fallaci"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alle origini di Oriana Fallaci. Una tappa della sua strabiliante carriera forse un po' meno conosciuta quando, appena ventisettenne, sbarcò a Hollywood inviata dall'Europeo per ritrarre quel mondo dorato. Naturalmente a modo suo, tagliente, preciso, crudo ma ironico. È su questa falsariga che si muove Miss Fallaci, la serie tv che verrà presentata alla 19a Festa del Cinema di Roma in programma in varie location della Capitale dal 16 al 22 ottobre. A interpretare la grande giornalista e scrittrice è Miriam Leone, a suo agio nell'immedesimazione con un personaggio complesso come si può vedere dal primo trailer pubblicato proprio ieri. L'attrice ha così creduto nel progetto che ha voluto partecipare anche alla scrittura di uno degli otto episodi insieme agli sceneggiatori Viola Rispoli, Tom Grieves, Laura Grimaldi, Alice Urciuolo e Alessandra Gonnella. Prodotta da Paramount Television International Studios e Minerva Pictures in associazione con Redstring, diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, Miss Fallaci è ambientata alla fine degli anni '50 durante il suo primo viaggio negli Stati Uniti, iniziato da New York nel luglio del 1956, quando incontrò tutti i più grandi dici, attori, registi e star come Frank Sinatra e Arthur Miller. Da quest'esperienza nacque il suo primo libro, I sette peccati di Hollywood (Longanesi), con la prefazione di Orson Welles.

La serie però racconta anche episodi precedenti, come l'infanzia di Oriana Fallaci, e successivi con, al suo ritorno dall'America, la relazione intensa e tormentata con il collega Alfredo Pieroni da cui aspettò un figlio perso per il suo primo aborto spontaneo che gli causò una forte depressione con un tentativo di suicidio. Ma il tono della serie è sicuramente più leggero, come se The Marvelous Mrs. Maisel incontrasse Oriana Fallaci.

Nel cast internazionale troveremo anche Maurizio Lastrico nel ruolo di Pieroni e Francesco Colella in quello di uno dei suoi capi all'Europeo, con cui Oriana Fallaci si scontra ma da cui impara anche il mestiere di giornalista come spesso capita in questa meravigliosa professione.