Da Orsi capolavori del '500

Le gallerie d'arte - antica, moderna o contemporanea - come tutti sanno, si differenziano dai musei in quanto «spazi commerciali» in cui è possibile acquistare opere e dare vita a una collezione. Ma sarebbe assai riduttivo limitarsi a questa definizione quando parliamo di operatori di livello internazionale che a Milano e nel mondo svolgono una preziosa attività culturale, esponendo artisti nuovi o facendo riscoprire al pubblico autori spesso inediti o poco presenti nelle mostre pubbliche.

Uno di questi è sicuramente l'antiquario Carlo Orsi, titolare della omonima Galleria di via Bagutta, presidente dell'Associazione Amici di Brera, le cui proposte sono quasi sempre presenti nelle maggiori fiere d'arte europee. Sul territorio milanese, la peculiarità di Orsi è quella di presentare mostre di altissimo livello culturale, come quella appena inaugurata sotto il titolo «Solo una questione di luce», con una selezione di artisti attivi nel nord Italia a cavallo tra XV e XVI secolo che furono... folgorati sulla via delle Fiandre, ovvero che furono fortemente influenzati dal gusto fiammingo assai più dal colorismo e del manierismo imperante nel resto d'Italia. La mostra curata da Mauro Natale presenta una raffinata selezione di artisti di area lombarda e area ligure: in primis Donato de' Bardi con la «Presentazione di Gesù al Tempio», opera cardine della pittura italiana della prima metà del Quattrocento; la maestosa tavola del Bergognone, «Resurrezione di Cristo» che è stata esposta al pubblico l'ultima volta nel 1998; due tavole recentemente scoperte del pittore lombardo Zanetto Bugatto raffiguranti i Santi Pietro e Paolo e, infine, «I quattro dottori della Chiesa» in una tavola di Antonio da Viterbo appartenuta ai principi del Drago, a Roma.

A completamento del percorso si aggiungono miniature in tempera e oro su pergamena attribuite al Maestro del Salomone Wildenstein. La mostra è corredata da un prestigioso catalogo con interventi del gallerista Gian Enzo Sperone, del curatore Mauro Natale, e del docente Frédéric Elsig, storico ed esperto di pittura dell'Europa settentrionale.