Ospedale Pini: lavori d'estate, pronto soccorso in via Bignami

Milanesi attenzione: quest'estate - dalla mezzanotte del 29 giugno a lunedì 8 settembre - il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pini (via Quadronno 25) chiude per ristrutturazione. Il servizio sarà garantito dal Pronto Soccorso dell'Ospedale CTO di via Bignami 1, in zona Fulvio Testi, per consentire i lavori di riqualificazione. È stato predisposto un piano dettagliato in sinergia e collaborazione con l'assessorato al Welfare, AREU, ATS e gli ospedali limitrofi per garantire la piena continuità assistenziale e ridurre al minimo ogni possibile disagio per i cittadini. Tra le iniziative messe in campo, l'attivazione di un punto informazioni (sia fisico che telefonico) per fornire le indicazioni agli utenti, negli spazi antistanti il pronto soccorso (portineria via Gaetano Pini, 9) .

I lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico sono indispensabili per una riorganizzazione complessiva degli spazi del Pronto Soccorso. Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di una nuova «camera calda» (l'area protetta, riscaldata in cui vengono accolti e presi in carico i pazienti), l'ampliamento necessario dei locali che ospitano le aree di emergenza-urgenza e accoglienza e il rifacimento degli ambienti per renderli più accoglienti.

«Nel rinnovare il nostro

impegno al servizio della salute pubblica - spiega Paola Lattuada, dg dell'ASST Gaetano Pini - CTO - il nostro personale sarà temporaneamente ridistribuito al Pronto Soccorso del CTO per potenziare la risposta ai cittadini».