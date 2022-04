5 erbe per ravvivare la passione a 60 anni

Erbe e piante possono rivelarsi preziose alleate per riaccendere la passione e ravvivare la vita di coppia, anche a 60 anni. Ricorrere ai rimedi naturali, infatti, è certamente una soluzione efficace per ritrovare l’armonia e l’intimità, che spesso tende a ridursi con il passare del tempo rischiando di compromettere il rapporto a due.

Attingere da tutto ciò che offre la natura, in molti casi, può rappresentare una valida alternativa ai farmaci e talvolta permette di sperimentare rimedi fai da te che è possibile utilizzare anche in ambito culinario. Dal comune zafferano all’orientale Ginkgo bilboa, fino all’esotica maca, le erbe che vantano spiccati effetti afrodisiaci non mancano. Ecco le 5 più efficaci.





Zafferano

Lo zafferano è presente in tutte le cucine, tuttavia non tutti conoscono tutte le sue virtù legate alla sfera sessuale. Questa spezia ricavata dalla pianta omonima è considerata un ottimo afrodisiaco naturale, in grado di stimolare la circolazione sanguigna e di sortire effetti benefici sull’umore.

Agendo sulla produzione di alcuni ormoni, come la serotonina e la dopamina, lo zafferano migliora l’umore e favorisce l’eccitazione.

Griffonia

Appartenente alla famiglia delle leguminose, la griffonia ha il potere di migliorare il desiderio sessuale e aumentare i livelli di serotonina. I suoi effetti si ripercuotono positivamente sull’umore, riducendo l’ansia e l’insonnia, ma anche stimolando il benessere da diversi punti di vista.

La griffonia si assume solitamente sotto forma di estratto secco, in capsule o compresse, non prima di aver consultato il proprio medico.

Ginkgo biloba

Le proprietà afrodisiache del Ginkgo biloba sono molto conosciute, dovute principalmente all’azione vasodilatatrice caratteristica di questa pianta. Nell’uomo, ad esempio, facilita questo rimedio può essere utilizzato anche in caso di disfunzione erettile proprio per la capacità di migliorare l’afflusso di sangue.

Gli effetti del Ginkgo biloba coinvolgono anche la memoria, l’umore e possono lenire alcuni disturbi molto comuni come gli acufeni e il mal di testa. È possibile assumerlo sotto forma di estratto delle foglie, ma anche in questo caso il parere del medico è fondamentale.

Maca

La maca è chiamata anche viagra delle Ande o viagra peruviano, un appellativo che fa intuire in modo efficace i suoi effetti afrodisiaci. È una pianta ricca di principi attivi che stimolano il desiderio sessuale e la produzione di testosterone, contrastando in modo efficace la fatica sia mentale sia fisica.

Oltre a poter essere assunta come integratore sotto forma di capsule, la maca può essere adoperata in ambito culinario miscelata ad altri ingredienti, sfruttando il suo retrogusto pungente. Alcuni studi, inoltre, sembrano evidenziare l’efficacia della maca nella riduzione dei principali sintomi che accompagnano la fase post menopausa, compreso il calo del desiderio.

Damiana

Grazie alla presenza di alcaloidi, la damina si caratterizza per spiccate virtù afrodisiache e stimolanti, in grado di donare benessere e placare l’ansia, spesso responsabile di frenare il desiderio. Ha proprietà antidepressive e rappresenta un ottimo stimolante neuromuscolare, agendo direttamente sul sistema nervoso sia centrale sia autonomo e migliorando la circolazione sanguigna.

La damina può essere assunta sotto forma di estratto secco in compresse o capsule, oppure come rimedio omeopatico in granuli.