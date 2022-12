5 idee per realizzare ghirlande di Natale con i nipoti

Le feste di fine anno sono ormai alle porte, quale migliore occasione per creare delle splendide ghirlande di Natale in compagnia dei nipoti? Perfette per abbellire la porta di casa, possono essere realizzate con oggetti e materiali di recupero o riciclo, abbinandoli a elementi nuovi per ottenere qualcosa di unico. Il modo più adatto per trascorrere del tempo con i piccoli di casa: un'immersione nello spirito natalizio, tra profumi e aromi tipici della stagione. Di seguito, 5 idee veloci e divertenti per realizzare ghirlande di Natale di grande impatto.

Ghirlanda di Natale naturale

Per realizzare la struttura di una ghirlanda naturale potete acquistare una base in rattan, oppure con rami di vite naturale, ma anche in vimini o ancora paglia. Ancora, potrete crearla in autonomia con del filo di ferro zincato e ben solido, realizzando tre cerchi concentrici di tre misure crescenti (40, 35 e 30 centimetri). Disponeteli uno dentro l'altro, unendoli tra loro con alcuni segmenti di filo di ferro.



Per la decorazione potete rivestire la struttura con un nastro di tessuto di recupero, fissandovi sopra rametti di pino o abete, legnetti, pigne, bacche e ghiande. Tutti elementi che si possono scovare durante una passeggiata nel bosco: doni preziosi caduti dagli alberi, senza arrecare danno alla natura. Create una composizione equilibrata, fissando gli elementi con alcune gocce di colla a caldo e qualche giro nascosto di filo di ferro sottile. Completate a piacere con stecche di cannella, stelle di anice, foglie di eucalipto e alloro, fette di arancia e mela essiccata. Rifinite con un fiocco in tinta.

Ghirlanda di Natale con palline decorative

Un progetto davvero veloce, che potrà garantire nuova vita a tutte le palline di Natale che non hanno trovato posto sull'albero. Come base si può recuperare una gruccia per abiti in metallo, da modellare con la pinza così da ricavare una forma circolare, oppure realizzare un cerchio con del filo di ferro zincato. Si infilano le palline alternandole per formato, preferendo esemplari cromaticamente affini, in modo compatto per ottenere un movimento equilibrato e armonico.



A questo punto, unite le estremità del filo di ferro, bloccandole tra di loro con alcuni giri ben stretti, realizzando un gancio con l'aiuto della pinza. Nel caso si fossero creati dei vuoti, potete colmarli fissando delle palline più piccole con l'aiuto di un segmento di filo di ferro sottile. Rifinite a piacere la parte del gancio con un nastro di tessuto in tinta, oppure con completando con qualche bacca e rametto naturale. La ghirlanda è pronta per decorare la porta o per trasformarsi in un centrotavola originale.

Ghirlanda di Natale con tessuti di riciclo

Un classico stagionale è la ghirlanda di Natale realizzata con tessuti e nastri di recupero, da creare seguendo la fantasia personale. Come base si può utilizzare un cerchio di polistirolo, facilmente acquistabile nei negozi dedicati all'hobbistica e al fai da te. Ma si può anche ritagliare una sagoma circolare da una cartone alveolare o, ancora, utilizzare della carta di recupero, arrotolandola stretta per ottenere un serpentone da sagomare a forma di ghirlanda. Si riveste la base con giri stretti di tessuto di recupero, meglio se tagliato in strisce da fissare sul retro con qualche spillo o punta di colla a caldo. In alternativa si possono usare cordami grezzi dal buon spessore, fili di lana o strisce di pannolenci.

Una volta completata la base si passa alla fase decorativa: sempre con la stoffa si possono ritagliare delle sagome a forma di albero, stella, foglie, funghi, pupazzi di neve o Babbo Natale. Queste figure si possono cucire o incollare alla base, oppure ritagliare in doppia copia per cucirle insieme e imbottirle, per ottenere un elemento a rilievo. Si completa il tutto aggiungendo sonagli, campanelline, mini-palline e un fiocco decorativo utile per appendere la ghirlanda alla porta.

Ghirlanda con stelle di carta di riciclo

Anche per la ghirlanda con stelle di carta riciclata, il recupero dei materiali è fondamentale. Per la base si può usare il filo di ferro zincato, mentre le stelle si possono disegnare su carta di quotidiano oppure su vecchie carte di Natale, conservate anno dopo anno. Disegnate la sagoma delle stelle a coppie dello stesso formato, variandole per grandezza, per poi tagliarle con le forbici. Arrotolate il filo di ferro ottenendo così 5 o 6 cerchi semi concentrici, fissando le due estremità con alcuni giri ben stretti e realizzando un piccolo occhiello che fungerà da gancio. Applicate le coppie di stelle lungo la struttura, incollando retro contro retro, così da ottenere un immagine doppia. Disponetele infine lungo la base in metallo, creando un decoro equilibrato ma senza coprire completamente i fili. Rifinite con un fiocco e qualche sonaglio decorativo.

Ghirlanda con mini paesaggio

Per realizzare una ghirlanda con mini-paesaggio, al posto della classica base circolare si può utilizzare un ramo di recupero, di almeno 40 centimetri di lunghezza. Dopo averlo pulito e lasciato asciugare completamente, si forano le due estremità per inserire un gancio ad anello per parte. Dopodiché, si avvolge il ramo con un filo di lucine di Natale.



Per ricreare il piccolo paesaggio, potete realizzare la sagoma di casette con finestrelle, disegnandole su cartoncino bianco, cartone leggero o carta da pacco. A questo punto, si possono ritagliare con cutter o forbici e fissarle sul ramo con poca colla a caldo. Oppure, in alternativa, disporre qualche casetta avanzata dal presepe o da qualche decorazione per i doni. Le casette possono essere alternate con alberelli decorativi, anche in questo caso sfruttando qualche elemento avanzato da presepi oppure disegnandoli su cartoncino verde o feltro. Applicate, poi, qualche piccola pignetta, bacca rossa, uno o due rametti di eucalipto. Infine, legate un cordone spesso ai due ganci, coprendo gli stessi con due fiocchi in tinta: il vostro decoro di Natale è pronto per adornare l'ingresso di casa.