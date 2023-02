5 indispensabili per il fai da te: una selezione di offerte Bosch

Quella del fai da te è una passione condivisa da moltissimi over 65: oltre a essere un momento di svago e di relax, garantisce quella soddisfazione di creare con le proprie mani piccoli e grandi oggetti. Per farlo, sono però necessari gli attrezzi giusti, come quelli che da oltre un secolo Bosch produce per tutti gli appassionati di bricolage: avvitatori, trapani, attrezzi di ogni tipo, sia per gli interni che per il giardino. E proprio in questi giorni su Amazon vi sono molte soluzioni Bosch a prezzo speciale, per rendere il fai da te alla portata di tutte le tasche: ecco le migliori.

Una livella laser a prezzo speciale

Quando si effettuano dei lavori in casa, avere a disposizione una livella è utile per il massimo del risultato su pavimenti, soffitti e pareti. La livella laser Bosch Professional è anche piuttosto semplice da usare, perché possiede una tecnologia a luce verde: mostra contemporaneamente come livellare il piano e, al contempo, segnala eventuali errori grazie a un led rosso. In aiuto degli appassionati arriva anche un’app che ne guida l'utilizzo dall’inizio alla fine del processo, inoltre è possibile livellare contemporaneamente in orizzontale e in verticale. Nella confezione è compreso il caricabatterie e due batterie.

Acquista in offerta su Amazon

Smerigliatrice angolare: grande resa a piccolo prezzo

Una smerigliatrice è un utensile importante nel bricolage, perché può affilare angoli, tagliare piani, lucidare e levigare superfici, nonché molto altro. La smerigliatrice Bosch Professional ha un vantaggio di stabilità, perché mantiene costante la velocità e, se si rompe il disco, si è protetti grazie alla cuffia anti-rotazione. Inoltre possiede un dispositivo per il raffreddamento del motore, per ridurre i guasti e utilizzare l'attrezzo anche continuativamente.

Acquista in offerta su Amazon

L'indispensabile del fai da te: il trapano multiuso in offerta

Gli appassionati di fai da te lo sanno: il trapano è quello strumento che non può mai mancare nella cassetta degli attrezzi. Dai fori nelle pareti per montare mensole e ripiani, fino alla lavorazione del legno per viti e bulloni, sono moltissimi gli usi per questo prodotto. Il trapano avvitatore con percussione Bosch Professional semplifica moltissimo la vita, anche perché nella confezione sono inclusi diversi accessori che rendono l’utensile davvero multitasking. Ad esempio le spazzole di carbone intercambiabili, un cambio in metallo per foratura, percussione, avvitamento e molto altro. E l'area da trattare non è ben illuminata? Il trapano è dotato di un led, per rendere ogni operazione facile e immediata.

Acquista in offerta su Amazon

La sega universale per tagli sempre perfetti

Tagliare il legno e il metallo non è mai stato così semplice, grazie alla sega universale Bosch Professional, che possiede lame diversificate per affrontare questi materiali. L'uso è facilitato da una luce led, per il massimo della precisione nel taglio, mentre il motore è decisamente potente: 1100 watt. In più, è presente un comodo gancio con cui appendere l'attrezzo al termine dei lavori.

Acquista in offerta su Amazon

Un martello perforatore per le superfici più difficili

Quando ci si lancia nel fai da te, spesso ci si imbatte in superfici davvero difficili da gestire e forare, come ad esempio il calcestruzzo. Con il martello perforatore a percussione Bosch Professional si faciliterà notevolmente il proprio lavoro, anche grazie ai diversi accessori inclusi nella confezione. Il tutto in piena sicurezza, perché il motore blocca il dispositivo quando rileva un blocco della punta.

Acquista in offerta su Amazon



Leggi anche: 5 elettrodomestici per cucina a meno di 100 euro