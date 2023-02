9 prodotti perfetti per igienizzare e disinfettare la lavatrice

Muffe, odori fastidiosi, residui di sporco e calcare: sono questi i nemici giurati della lavatrice, spesso trattata con poca cura e affaticata dai continui lavaggi. Un elettrodomestico indispensabile per l'igiene del bucato, che tuttavia deve essere sottoposto ciclicamente a manutenzione con dei prodotti specifici. Dalle tavolette anti-odore all'anticalcare, sono moltissime le soluzioni per liberare le tubature da residui, proteggere il cestello e proteggere nel tempo le guaine.

Scegliere prodotti igienizzanti e disinfettanti è il modo migliore per garantire alla lavatrice una vita lunga e sana, prevenendo danni e incrostazioni. Di seguito, tutte le proposte imperdibili su Amazon, da approfittare anche per far scorta.

Come eliminare i residui grassi e i cattivi odori

I residui grassi sono molto comuni dopo il lavaggio in lavatrice e, nel tempo, possono generare cattivi odori. Con le tavolette Wpro, disponibili in busta sigillata nel formato di tre compresse, questo problema può essere facilmente risolto. Sono una soluzione indispensabile per l'igiene della lavatrice, specialmente dopo lunghi periodi di inutilizzo. Il prodotto si impiega comodamente con un ciclo di lavaggio a vuoto, in modo facile e veloce, per un effetto freschezza senza pari.



Compatibili con gli apparecchi a marchio Whirlpool, Hotpoint e Indesit

Omino Bianco, l'additivo perfetto contro i cattivi odori

Disponibile nella comoda confezione contenente dieci Idrocaps, Omino Bianco è un additivo igienizzante sia per capi bianchi che colorati. Grazie alla tecnologia Deo+, che agisce nel cuore del bucato, neutralizza i cattivi odori e rimuove germi e batteri già a 30°C. Le caps si inseriscono direttamente in lavatrice, per un risultato assicurato per tutto il bucato e per la salute della lavatrice stessa.



Cura-Lavatrice Dr. Beckmann: per un lavatrice come nuova

Grazie all'azione dei carboni attivi, il Cura-Lavatrice di Dr. Beckmann neutralizza i cattivi odori, rimuove il calcare, lo sporco e i depositi che si annidano negli angoli più nascosti dell'elettrodomestico. Un prodotto che ha a cuore la lavatrice, in particolare le parti in gomma come le guarnizioni, ma anche quelle in metallo e i tubi, grazie all'azione degli ingredienti anti-corrosione. Una pulizia accurata che parte dall'interno della lavatrice stessa, tanto da prevenirne il malfunzionamento, allungandone il ciclo di vita.

Chanteclair per una lavatrice igienizzata e pulita

Un prodotto molto interessante da utilizzare una volta al mese: lo Chanteclair Igienizzante Extra Freschezza è in grado di proteggere le parti vitali dell'elettrodomestico, aumentando anche l'efficacia del detersivo. Una formula attiva in grado di eliminare sporco, residui di sapone, germi, batteri, calcare e cattivi odori, per una sensazione di vero pulito. Il tutto senza corrodere le parti metalliche dell'apparecchio, proteggendo l'elasticità e la morbidezza delle guarnizioni.





Nuncas, per un trattamento anticalcare efficace

Un trattamento indispensabile per salvaguardare la lavatrice di casa, da utilizzare ogni sei mesi per eliminare il calcare da tubature, filtri e altre componenti interne dell'elettrodomestico. Si tratta di Nuncas Decalcificante Ultrarapido: senza profumi, si impiega solo con un ciclo di lavaggio nel cestello vuoto, così da agire perfettamente anche contro i depositi e i residui più nascosti.





Calgon Powerball Tabs: l'azione 3 in 1 per la lavatrice

Un'azione 3 in 1 per prevenire l'accumulo di calcare, lo sporco i residui di detersivo nelle parti nascoste della lavatrice. Le Calgon Powerball Tabs, nella comoda confezione da 15 tavolette, possono essere utilizzate a ogni lavaggio: ogni pastiglia è confezionata singolarmente per garantire il miglior dosaggio per la lavatrice.







Lenor Unstoppable: un'esplosione di freschezza

Piccole perle dal profumo intenso a lunga durata: le Lenor Unstoppables agiscono sulla pulizia della lavatrice, per un bucato fresco e pulito, con un'esplosione di freschezza che si rinnova lavaggio dopo lavaggio. Basta personalizzare il quantitativo, versare le perle direttamente nel cestello vuoto, inserire il bucato e avviare il comune ciclo di lavaggio. L'effetto freschezza è assicurato e può durare fino a 12 settimane.







Clean & Care 3 in 1, la pulizia profonda della lavatrice

Un prodotto dall'azione immediata è Clean & Care 3 in 1, perfetto per rimuovere il calcare più tenace, sgrassando accuratamente e pulendo le parti meccaniche della lavatrice. Dai tubi alle parti meccaniche dell'apparecchio, un'azione profonda così da preservare l'elettrodomestico nelle condizioni migliori. La confezione prevede dodici bustine già dosate, dal rapido e comodo utilizzo. Si versa all'interno della lavatrice vuota attivando il programma indicato sulla confezione, per un risultato ottimale. Il prodotto è compatibile con lavatrici Aeg, Electrolux e Zanussi.



Acido citrico: ammorbidente, disincrostante e anticalcare

Disponibile nella comoda confezione da un chilogrammo, l'acido citrico Madalù è perfetto per preservare la salute della lavatrice, in qualità di disincrostante. Basta versarlo mensilmente nel cestello dell'elettrodomestico, seguendo le indicazioni proposte sulla confezione. Ma è anche un prodotto molto utile come ammorbidente, aggiungendo il quantitativo suggerito sulla confezione direttamente nell'apposita vaschetta. L'acido citrico è inoltre un prodotto non aggressivo, utile per sgrassare a fondo: acquistandolo, si può approfittare di uno sconto con coupon molto interessante.



Leggi anche: Pulizie di casa ecologiche: 5 rimedi naturali da non perdere