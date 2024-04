Che tipo di massaggi farsi fare dopo i 50 anni

Tra i rimedi più validi per contrastare l'avanzare del tempo il massaggio si colloca di diritto tra quelli più validi, quale soluzione naturale per modellare, drenare e per eliminare le contratture. Un aiuto in più in particolare dopo i 50 anni, quando il corpo inizia a modificare abitudini ormai consolidate da tempo.

La menopausa è un esempio, di come il corpo si trasforma dal punto di vista ormonale, metabolico, fisico e anche emotivo. Il massaggio si inserisce in questo percorso di cura, di attenzione rivolta verso il proprio benessere personale in tandem con uno stile di vita più sano. Un supporto utile sia per le donne che per gli uomini over 50, vediamo come.

Over 50, l'importanza del massaggio

Il massaggio affonda le sue radici nell'antichità, nato quale soluzione per alleviare e ridurre i dolori fisici e le contratture, ma che nei secoli ha ampliato il suo raggio d'azione. Divenendo un supporto utilissimo nel campo della fisioterapia, della medicina naturale e quale rimedio estetico. La pratica nata in India ha successivamente preso piede in Cina, per poi diffondersi in tutto il mondo. Le tipologie di massaggio sono tantissime e si basano su specifiche manovre delle mani, e di varie parti del corpo, che possono impastare, sfiorare, frizionare la parte interessata, fino alle pratiche più elaborate. Questa antica tecnica assume un ruolo di grande supporto, in particolare superati i 50 anni così da massaggiare la pelle per preservarne la tonicità, ma anche per drenare e migliorare la circolazione sanguigna.

I benefici dei massaggi per ogni tipologia

Può rivelarsi necessario per limitare e diminuire alcuni malanni e problematiche fisiche, o semplicemente per ridurre gli stati di tensione, e le rigidità che possono agire sui livelli di energia personale. Un buon massaggio garantisce effetti positivi immediati a partire da una sensazione di leggerezza fisica, con relativo rilassamento. Tra i benefici più noti segnaliamo uno stato di benessere fisico e muscolare, con azzeramento delle tensioni che porta a un riequilibrio endocrino e del sistema nervoso. Seguito da un buon effetto drenante che offre un potenziamento del sistema immunitario, con valido miglioramento della pressione sanguigna e della circolazione fino all'eliminazione delle cellule morte. Un'azione utile da effettuare in un ambiente comodo, rilassante e calmante, ma che è meglio evitare se si è in presenza di lesioni e patologie specifiche e senza un'indicazione medica specifica. Scopriamo quale tipologia di massaggio è più indicata per gli over 50.

Massaggi del viso per rassodare la pelle

Origini antiche anche per il massaggio del viso, necessario per liberare le energie, per rilassare e per tonificare la pelle. Negli ultimi anni ha preso piede lo yoga facciale, che si può praticare a casa e aiuta a stimolare i muscoli del viso migliorando anche il sistema linfatico. Ma se ci si vuole affidare a un esperto del settore un buon massaggio può agevolare innumerevoli benefici, in particolare se affrontato con costanza. Aumenta la circolazione sanguigna locale, favorisce la produzione di collagene e di elastina, offre una sensazione di rilassamento ma al contempo tonifica la cute che appare più liscia.

Linfodrenante

Parte integrante del massaggio masseterapico il linfodrenaggio può migliorare esteticamente l'aspetto delle gambe ma anche di tutto il resto del corpo, perché agisce sui vasi linfatici eliminando i ristagni negli spazi interstiziali. La linfa riprende il suo percorso consueto riducendo la presenza di liquidi nei tessuti, per una sensazione di evidente benessere. Un aiuto in più anche nelle zone più critiche quali pancia, fianchi e gambe, dove il massaggio aiuta a snellire la parte.

Massaggio Trigger Point

Si tratta di un massaggio decontratturante e trattamento specifico dei trigger point, ovvero le aree della muscolatura che risultano dolorose al tatto con forte tensione, che favoriscono rigidità e debolezza muscolare. Si palesano quale conseguenza di tensioni, postura errata, stress emotivo e molto altro, con sensazione di dolore e contrattura cronica. Il massaggio punta a dissipare questa condizione riducendo anche la rigidità delle articolazioni.

Massaggio Svedese

È un massaggio classico che si attiva su tutto il corpo e svolge una valida azione decontratturante, rilassante, tonificante e drenante. Perfetto per ridurre le tensioni del corpo ma anche quelle emotive.

Massaggio Thai

Il massaggio tradizionale thailandese vanta natali antichi, si avvale di una tecnica intensa che prevede una forte manipolazione messa in atto dal massaggiatore con l'aiuto di varie parti del corpo, ad esempio mani, piedi, gomiti, ginocchia e molto altro. È un massaggio dal grande impatto che libera da tensioni e dolore, agevolando una mobilità più fluida e positiva.

Massaggio Ayurveda

Si tratta di un massaggio terapeutico utile a liberarsi dalle tensioni emotive per un migliore benessere psicofisico, che si raggiunge attraverso la manipolazione per una migliore armonia fra corpo e mente. La stimolazione mirata di alcune aree del corpo favorisce la circolazione del sangue e dei fluidi vitali, riducendo anche le problematiche che coinvolgono schiena, collo e articolazoni.

