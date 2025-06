Come valorizzare l'abbronzatura a 50 anni, i colori da indossare

Ogni estate grazie all’esposizione al sole e alle meritate vacanze al mare o in montagna il nostro colorito si arricchisce della tanto amata abbronzatura.

Inevitabilmente in questa stagione si sfoggiano look che contribuiscono a metterla in risalto come shorts, minigonne, vestiti leggeri e corti, gonne. Le tendenze di questa estate è all’insegna del colore e della vitalità.

Troviamo tanti capi in tessuti leggeri e confortevoli che si arricchiscono di tinte vivaci e sfumature inedite. Ci sono poi determinati colori che sono in grado di esaltare l’abbronzatura. Sono dei veri e propri alleati per sfoggiare l’incarnato da vacanze e mare.

Scopriamo quali e come abbinarli alla perfezione per un risultato impeccabile e invidiabile.

Verde prato

È un colore altamente di tendenza per la primavera estate 2025. È stato il protagonista di molte passerelle. Richiama la natura e la voglia di immergersi a pieno in essa per fare il pieno di vitalità. Numerose sono le nuances da sperimentare. In particolare con l’abbronzatura dona molo la nuance verde prato. È in grado di esaltare l’incarnato dorato e non o quello eccessivamente scuro. Si può sfoggiare su tute eleganti monocromatiche, camice a maniche corte o vestiti lunghi in lino. Ideale sia per outfit casual che con quelli più eleganti per occasioni speciali.

Arancione vitaminico

Colore che dona energia e sprizza allegria. Sfoggiato su abiti lunghi, tute, gonnelloni lunghi. Fa un effetto positivo altamente contagioso. Esalta la pelle abbronzata soprattutto di chi ha un fototipo scuro. Ma anche indossato dalle pelli chiare che si abbronzano con difficoltà fa un bell’effetto che non passa inosservato. Per chi ha i capelli rossi tendenti all’arancio è bene scegliere una tonalità più scura.

Blu, dall’azzurro mare al baby blue

Le tonalità vivaci di questa nuance sono un must have per questa stagione. La troviamo su pantaloni sartoriali e abiti casual. È un colore che può essere utilizzato anche dalle pelli chiare per contrastare i rossori provocati dall’abbronzatura su questi particolari fototipi. Molto amata è la tonalità baby blue. È una tonalità tenue, fresca e adatta per gli outifit più eleganti e sofisticati.

Fucsia per un rasberry pink

È un colore che vivacizza l’abbronzatura delle over 50 ed è dedicato alle donne che amano osare e sperimentare. È una tonalità vivace amata dalle pelli scure e ambrate. La troviamo su camice ultra chic e abitini midi che donano uno stile romantico e sofisticato.

Da abbinare su colori neutri diventa il protagonista indiscusso del proprio outfit estivo. Scelto per gli accessori come cinture per bluse o chemisier o borsette, gioielli risulta originale e degno di nota oltre da non passare inosservato

Bianco candido intramontabile

È una nuance che riflette la luce e che esalta il contrasto con l’abbronzatura. Sta molto bene alle pelli super abbronzate. Molto amato dalle fashioniste. Lo scelgono come colore di camice in cotone o lino, chemisier, per gonne lunghe fresche da sfoggiare al mare o in città nelle giornate più roventi. Si abbina con facilità con accessori in color cuoio o dorato. Dona alle over 50 un look fresco.