Borse da mare, le più comode e chic da sfoggiare in spiaggia. 4 modelli perfetti a 50 anni

Le borse da mare sono un accessorio di tendenza immancabile per l’estate 2025.

Pratiche, leggere, spaziose quest’anno si arricchiscono di colori e forme che le rendono perfette non solo per i look da spiaggia ma anche per la città da indossare con outfit casual e super leggeri per far fronte anche alle giornate più torride.

Si arricchiscono di particolari scomparti che consentono di proteggere da acqua, salsedine e sole gli accessori più delicati. Le fashioniste le amano perché trasudano stile e personalità oltre ad essere divertenti. Dalle classiche a quelle più trendy e confortevoli scopriamo quali sono i modelli più chic e ideali da portare in spiaggia a 50 anni e non solo

Borsa in paglia a secchiello

Quest’anno è l’accessorio di tendenza per eccellenza. È un vero e proprio must have da sfoggiare nei weekend al mare e in vacanza. Amata sia nella versione con il manico o quella a tracolla. Generalmente le sue colorazioni spaziano dal mogano al giallo paglia. Amata è anche la versione colorata che si discosta da quella classica ed è adatta a chi vuole osare. È caratterizzata da tessuti intrecciati come la prediletta rafia. Da sfoggiare al mare con copricostumi con stampa floreale in stile boho- chic o in città con abiti lunghi in tessuti leggeri come l’intramontabile gonna di lino e sandali ultra flat o gladiatori in cuoio.

Maxi shopping bag ultra colorata

Dal design moderno e confortevole. In tessuti resistenti come lo spesso cotone o la tela. Si arricchisce di colore. È un’icona nelle tendenze mare. È amata perché risulta spaziosa e confortevole. Si adatta al proprio stile con facilità. Può avere degli scomparti interni molto preziosi. Da scegliere con simboli che ricordano il mare come ancore o stelle marine. Diventa versatile e utilizzabile per qualsiasi esigenza anche in città dopo le vacanze.

Traforata a rete dall'anima boho-chic

Trasuda stile e personalità. In tessuto, mesh o crochet ha un design particolare. Molto amate in tonalità neutre, dal cuoio al beige al nero. La sua particolarità è che lascia poco spazio all’immaginazione perché fa intravedere con facilità il suo contenuto. Comoda e confortevole. In città si può abbinare facilmente a look casual come gonne in denim e top in crochet. È pensata per look bohemien al rientro dalle vacanze.

Canvas pratica ed essenziale

Maxi, confortevole e perfetta per contenere l’essenziale da portare in spiaggia o nel tempo libero in città.

Amata per la sua resistenza. Solitamente il tessuto più utilizzato è la tela che risulta resistente all’arsura, alla salsedine e al sole. La versione colorata è da abbinare alla tonalità del caftano o pareo e agli infradito in gomma colorati.