Abito casual e stivaletto più altre 7 idee di outfit per settembre e ottobre

Cosa indossare nei momenti informali della giornata a settembre e ottobre? A casa in smartworking, un'uscita con le amiche, un aperitivo con il proprio partner: ci sono situazioni in cui l'eleganza non è strettamente richiesta, così come il rigore. Ma questo non significa che non si debba essere in ordine ed esprimere il proprio spirito chic. A complicare la questione c'è però il meteo: quante donne, e non solo over 50, nel periodo di transizione tra estate e autunno si sono ritrovate di fronte a un armadio a chiedersi cosa indossare? Molto spesso il tempo è incerto e vale la pena vestirsi a strati, “a cipolla” dice qualcuno. Per cui qualche consiglio non guasta.

L’abito boho con stivaletti

Settembre e ottobre diventano i mesi giusti per le scarpe chiuse, come gli stivaletti scamosciati, spesso con un grosso tacco per essere comodi e non creare problemi di equilibrio. Gli stivaletti scamosciati possono essere abbinati con un abitino boho chic, al quale si possono aggiungere una sciarpa leggera in cotone o un altrettanto leggero soprabito, qualora il vento o la pioggia lo richiedano. Via libera quindi a nastrini, passamaneria, ruches, tinte pastello e fantasie delicate con piccoli fiori: c'è ancora un po' di tempo per essere leggere.

L’abito midi con cardigan

Gli abitini midi rappresentano uno dei capi potenzialmente più sfruttabili nel primo scampolo d'autunno, non solo quelli a maniche lunghe ma anche quelli a maniche corte. Come fare? Semplicemente abbinando l'abitino a un cardigan, che in base al meteo può essere di cotone o anche di lana in vista di fine ottobre, soprattutto se l'umidità lo richiede. Il capo può essere indossato inoltre con un paio di collant leggeri, magari con una rete a ricamo coloratissima e in palette con il resto dell’outfit. Completano il tutto un paio di stivaletti oppure anche un classicissimo paio di Mary Jane.

I jeans col gilet

Quando si parla di abbigliamento casual non si possono tralasciare in nessun caso i jeans: larghi, skinny, con gli strappi, stone washed o come si preferiscono, l'importante è andare a tutto denim. Una camicia o una t-shirt sono di solito i capi più comuni che vengono abbinati con i jeans, in particolare se bianchi, ma può trovare posto all'interno di una filosofia vestiaria a strati anche un gilet in maglia o in stoffa. Per quanto riguarda le scarpe, le ballerine possono essere una soluzione interessante.

La giacca in ecopelle e maglietta

Se il vento si fa sentire, non c'è niente di meglio che una giacca in simil pelle, da indossare sopra una t-shirt monocromatica o con stampa. Si tratta di un outfit molto utile quando c'è una grossa discrepanza tra la temperatura esterna e la temperatura dell'ambiente in cui si deve trascorrere del tempo. L'ideale è indossare tutto questo con i jeans e con un paio di stivali, purché sfoderate perché fa ancora troppo caldo, per ottenere con look rock.

La camicia a mo’ di giacca

La camicia di flanella è una sorta di istituzione negli Stati Uniti: l'idea dell'utilizzo di questo capo a mo’ di giacca è giunta Italia nel periodo dell'esplosione del grunge, ma in realtà affonda le sue radici nelle tradizioni del Midwest. Si tratta di un capo molto comodo per stare in casa o per espletare delle piccole faccende fuori casa come la spesa o portare a spasso il cane per la consueta passeggiata. Può coprire una t-shirt a maniche corte e trovarsi nell'insieme di un abbigliamento informale, ma è da provare anche con qualche vestitino più elegante, per creare delle dissonanze visive particolari.

Il camicione con jeans

Ancora jeans, questa volta con una camicia oversize: che sia bianco, nero o comunque tinta unita, che possieda grandi fantasie floreali, che osi con un po' di animalier, poco importa. Sebbene molte donne siano rimaste affezionate ai leggings, è probabile che a partire dall'autunno 2025 se ne ricorrerà molto meno rispetto al passato, alternandoli molto piùspesso denim.

La maglia di pizzo sotto la giacca

Nei negozi in franchising che vendono abbigliamento basic stanno già facendo capolino: sono le maglie elasticizzati in pizzo, che possono vestire al di sotto delle giacche in denim o similpelle: un interessante capo sexy, che però al tempo stesso non risulta mai volgare. Se si ha voglia di osare un po', è consigliabile indossare sotto un reggiseno a contrasto cromatico, purché molto coprente (magari in lycra sul modello dei costumi da bagno).

Il trench che sta bene con tutto

Non è un outfit ma un capo di abbigliamento, però il trench può dare vita a milioni e milioni di combinazioni di outfit differenti.

In cotone, elegante e informale allo stesso tempo, capace di vestire qualunque fisicità: il trench è uno dei più classici soprabiti e va bene con pantaloni, jeans e gonne di tutte le lunghezze, abitini e camicioni, stivali e stivaletti, décolleté, ballerine e Mary Jane. L’importante, quando si acquista un trench, è sceglierlo in un colore che stia bene con gli abiti che si possiedono già in prevalenza.