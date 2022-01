Come affrontare una separazione in casa

Sempre più coppie over 50 e 60 decidono di mettere fine al loro matrimonio. I divorzi per questa fascia d'età si sono triplicati negli ultimi anni e questo è indice di un cambiamento significativo nella nostra società, dal punto di vista culturale ed economico.

È oggi più frequente che entrambi i coniugi abbiano raggiunto un'indipendenza economica e che i figli abbiano lasciato il nido da tempo: questa è la situazione ideale per poter pensare di tornare single e affrontare un nuovo percorso. Tuttavia non è sempre così, specialmente per le donne che abbiano trascorso una vita da casalinghe e da mamme. Le separazioni che avvengono in età matura sono comunque solitamente consensuali e non manca la collaborazione e il sostegno anche se non ci si ama più. Come fare quindi quando si sceglie una separazione in casa?

Separarsi in casa: una scelta provvisoria o definitiva?

Per quanto ci si voglia ancora bene, separarsi in casa comporta dellee delleda non sottovalutare. È molto facile, quando si vive ancora insieme, ricadere nella stessa routine di quando si era ancora sposati, perché recidere le abitudini e le dinamiche affettive che si sono sedimentate negli anni è un compito arduo.

Ecco che la scelta di separarsi in casa diventa accettabile e gestibile per un periodo che necessariamente dovrà avere un termine e che può essere una soluzione temporanea per consentire a uno, o a tutti e due gli ex, di trovare una sistemazione adeguata.

Naturalmente le situazioni non sono uguali per tutti, per cui se c'è concordia alla base del rapporto qualunque condizione può essere affrontata con serenità, mentre in caso di abusi il discorso cambia radicalmente.

Abbiamo visto come la convivenza durante la pandemia abbia fatto salire esponenzialmente gli episodi di violenze domestiche nel periodo di lockdown forzato, per cui in questo caso lasciare la dimora il più presto possibile è l'unica opzione accettabile.

Se invece c'è la possibilità di condividere ancora lo stesso tetto, ci sono degli accorgimenti importanti che possono essere utili a migliorare la sintonia di questa condizione così insolita, tenendo conto di come sono cambiate le cose, come si evince nell'approfondimento sulla separazione a 60 anni: le evoluzioni dell'ultimo decennio.

Come convivere dopo la separazione? 4 punti che semplificano la vita

Vediamo quindi quali aspetti considerare se si decide di continuare a vivere con l'ormai ex coniuge.

Discutere degli aspetti economici

La prima e la più importante azione da compiere è quella di stabilire l'indipendenza economica. Se ancora uno dei due dipendesse dall'altro (anche soltanto per gli alimenti), questa condizione non dovrebbe in nessun modo interferire con la gestione dei soldi, che dovrà essere del tutto gestita in autonomia. Si tratta di una precondizione che se non adeguatamente stabilita potrebbe mandare in fumo la convivenza.

Molti over 50 e 60 decidono, una volta tornati single, di rimettersi in gioco: "come vengono spesi i soldi" non dovrà essere un tema consentito.

Definire gli spazi in casa

Va da sé che undifficilmente si presterà alla separazione in casa: diamo quindi per scontato che ci sia la possibilità di

Si tratta di un passaggio molto importante perché dovrà condurre entrambi a un'indipendenza davvero vissuta e non soltanto scritta sula carta. Questo comporta soprattutto gli spazi più intimi, come i bagni e possibilmente anche la sala da pranzo. Quest'ultima solitamente è la più difficile da gestire, perché solitamente ce n'è una sola: decidere di desinare in orari diversi potrebbe essere una buona soluzione.

Organizzare le pulizie

Si tratta di un argomento molto più controverso di quello che sembra, ma la gestione delle pulizie potrebbe diventare argomento di discussione e sfociare in litigi se non affrontato chiaramente. Decidere deie occuparsi in esclusiva dei propri spazi è sicuramente un modo per risolvere le controversie e per marcare in modo più netto la propria indipendenza.

Cogliere le occasioni che la nuova condizione offre

Le separazioni possono essere anche molto dolorose e spesso non si riesce immediatamente a cogliere gli aspetti positivi di questa nuova condizione. Se è stato difficile separarsi, è ancora più difficile staccarsi dalla propria routine matrimoniale che, nel bene o nel male, è diventa nel tempo unadura a morire.

Anche se si vive ancora insieme, è quindi fondamentale godersi la nuova vita da single, per cui cogliere quest'occasione per intraprendere nuovi hobby, uscire con gli amici e viaggiare il più possibile, con viaggi organizzati o per single. I tour operator offrono tante opportunità per coloro che si ritrovano a rivivere una seconda giovinezza perché non più sposati.

Decidere quindi di riempire la propria esistenza arricchendola di nuove esperienze sarà fondamentale per superare il periodo di convivenza da separati in casa e man mano ricostruirsi una nuova identità con gli aspetti positivi della ritrovata libertà.