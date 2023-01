Agende 2023: fiori, classici e bullet planner

Quando arriva un nuovo anno, è necessario cambiare agenda o diario 12 mesi. Che occorra davvero o che sia semplicemente un vezzo, l’agenda 2023 non può mancare sulle scrivanie e nelle borse degli italiani e delle italiane. Ma come scegliere quella più appropriata? Di seguito alcune idee acquistabili su Amazon.

Moleskine 12 mesi

Si tratta del formato grande dell’agenda Moleskine da 12 mesi, in colore rosso scarlatto. È un oggetto sicuramente riconoscibile, da sfoggiare, in ufficio, in casa o altrove, ma soprattutto è molto spaziosa: a ogni giornata è dedicata una pagina, con la possibilità quindi di prendere molti appunti. I fogli all’interno sono a righe e di color avorio. Essendo un’agenda internazionale, contiene le festività di tutti i Paesi del mondo.

Smart Panda diario

Una delle grosse difficoltà da parte dei mancini di utilizzare un’azienda consiste nella sua rilegatura: quando questa è classica, è molto difficile talvolta riuscire a coprire lo spazio della pagina. Ma si ovvia al problema con una rilegatura ad anelli, come quella del diario settimanale Smart Panda. In ogni due pagine è contenuta l’intera settimana e questo permette una programmazione più capillare a breve termine.

Boxclever Press agenda

L’agenda Boxclever Press è anche questa settimanale e contiene righe e box per prendere appunti. È riccamente decorata con disegni floreali e contiene anche uno spazio bullet planner per coloro che hanno bisogno di “stare fuori dalle righe”. È di formato piccolo, e quindi sta comodamente nella borsa o nello zaino.

Kokonote agenda

Ancora un’agenda settimanale floreale con rilegatura a spirale. L’agenda Kokonote è più che altro un’agenda da interni, perché ha un aspetto molto colorato, con tanti disegni di fiori e fogli, ma può risultare anche ingombrante da portare in giro (a meno che non si sia studenti universitari e si usi uno zaino). È stata progettata come un organizer e quindi consta di un planner annuale e mensile, una scheda orario, bucket list, trip planner, stickers e riquadro obiettivi personali.

Bezend agendina

È in un allegro giallo limone questa minuscola agendina, che può essere portata in borsa ma anche in tasca. L’agendina Bezend ha una cinghia elastica per non spaginarsi nello zaino, ha un segnapagina a nastro e una tasca interna, ma anche un portapenna, in modo da avere come prendere appunti sempre a portata di mano. La settimana viene visualizzata su due pagine. Contiene anche uno spazio mensile, in modo da razionalizzare le spese.

Ropcolr.Dt Ariana agenda

L’agenda Ropcolr.Dt Ariana è dedicata a chi ama la semplicità portata all’estremo. È dotata di una semplicissima copertina nera e flessibile con l’anno riportato in cifre dorata e possiede un formato grande, come quello di un quaderno, per essere maneggevole. In ogni pagina è contenuta una giornata, quindi si possono prendere molti appunti.

