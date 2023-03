Amazon Coupon Party: i migliori sconti su prodotti per la casa

Gli appassionati di arredamento, di elettrodomestici e accessori casa non possono assolutamente farsi sfuggire tutte le occasioni in corso dell'Amazon Coupon Party. Un'opportunità davvero ghiotta per fare acquisti vantaggiosi, il tutto sfruttando gli imperdibili sconti del momento. Un ventaglio di proposte interessanti, perfette per chi deve cambiare un elettrodomestico o vuole scegliere un elemento arredo ma a costo contenuto.

L'Amazon Coupon Party è un modo semplice e immediato per risparmiare mentre si acquista il prodotto del cuore, grazie a una metodologia semplice e veloce. Basta accedere alla pagina di Amazon dedicata all'evento e con i prodotti in offerta, selezionando quelli più interessanti e spuntando anche la casella coupon. Una volta aggiunto l'articolo nel carrello lo sconto verrà automaticamente applicato in fase di completamento dell'ordine. Semplice e davvero vantaggioso. Ecco le proposte articoli di Amazon selezionati per voi.

Aspirapolvere senza fili con spazzola rotante

Un'occasione davvero unica quella dell'aspirapolvere senza fili OSOTEK, con 30KPa di potente aspirazione per un'autonomia di lunga durata. Grazie alle tre modalità: ECO con autonomia da 60 minuti, Standard da 25 minuti e Turbo da 10 minuti. Un elettrodomestico incredibile, dotato di doppio motore brushless da 320W ma con livelli di rumorosità al minimo, perfetto su ogni superficie. È in grado di aspirare velocemente polvere, residui, peli di animali e lo sporco resistente, con comoda spazzola a V anti-avvolgimento e sistema di filtraggio a ciclone completamente sigillato L'articolo si manovra facilmente grazie alla testina felissibile, così da raggiungere anche gli spazi più nascosti. L'aspirapolvere è dotato di una spazzola power, una spazzola elettronica mini, una spazzola a pennello 2 in 1 e una bocchetta a fessura per una pulizia versatile. Scopri l'offerta coupon su Amazon.

Ferro da stiro verticale a riscaldamento veloce

Un must have per realizzare una stiratura perfetta e professionale, è il ferro da stiro verticale TICWELL ESSENTIAL dotato di tre livelli di vapore in grado di rimuovere anche le pieghe più tenaci e i residui di sporco. È un articolo molto pratico che può raggiungere anche i 150 gradi, con una produzione di vapore stabile e senza perdite di acqua. La testa girevole permette di vaporizzare sia in orizzontale che in verticale e a lungo, fino a 90 minuti, grazie al supporto del serbatoio d'acqua con grande capacità pari a 2,4 litri. Il guanto in dotazione consente un utilizzo sicuro e rapido. Scopri l'offerta coupon su Amazon.

Purificatore d'aria contro batteri, allergeni e pollini

Aria pulita e sana in casa grazie al purificatore con filtro HEPA H13, comprensivo di struttura filtrante a tre strati e funzione a ioni negativi. Un mix perfetto per filtrare l'aria fino al 99,97% da polvere, batteri, polline, peli di animali e odori, in favore del benessere di tutta la famiglia. Il sensore integrato rileva la qualità dell'aria presente definendone anche lo stato, grazie ai tre indicatori luminosi. Un articolo utilissimo per ripulire l'aria all'interno delle stanze dell'ambiente domestico, in modo rapido e veloce, ma è perfetto anche in ufficio. Tutto merito delle 5 velocità integrate, per un articolo affidabile e sicuro. Inoltre la modalità sleep mode azzera i rumori agevolando un ambiente tranquillo, per un sonno rilassante. Scopri l'offerta coupon su Amazon.

Plafoniera a LED da soffitto con telecomando

Un articolo elegante, dalle linee pulite e di design, è la plafoniera Sydney perfetta per ogni stanza della casa, anche in bagno grazie alla protezione IP44 contro gli spruzzi d'acqua. La moderna lampada da soffitto offre svariate tipologie di illuminazione a LED, a partire dalla luce bianca per il risveglio, passando per la luce calibrata per il momento make up. Vi è anche una modalità più rilassante per il relax in bagno, fino alla luce notturna con timer. Tutto facilmente programmabile con la funzione memoria e il telecomando in dotazione, per un'esperienza di illuminazione unica. Scopri l'offerta coupon su Amazon.

Campanello intelligente con video wireless

Il campanello di Decdeal è comprensivo di obiettivo grandangolare per garantire video e immagini chiare, con risoluzione 480P, connessione WiFi e APP 2.4G. A ogni chiamata la fotocamera potrà inviare la notifica sul cellulare, mentre il microfono integrato consentirà di interagire con i visitatori. Una soluzione ottimale per monitorare il tutto anche a distanza, e in notturna, merito del sensore di luce integrato di alta qualità per immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Scopri l'offerta coupon su Amazon.

Lampadina LED WiFi multifunzione

La lampadine intelligente a LED E27 da 6,5W di Aigostar è facile da utilizzare, per un controllo della luminosità perfetto e ben calibrato. La proposta vanta ben 16 milioni di tipologie di colori luce, oltre a 26 modalità per creare tonalità e illuminazioni personalizzate. Si può collegare facilmente alla rete Wi-Fi con il supporto dell'app gratuita Aigosmart, in modo da monitorare il tutto anche a distanza e poter regolare le tempistiche legate all'accensione, alla luminosità, al colore scelto e al timer di spegnimento. Scopri l'offerta coupon su Amazon.

