Amazon Prime Day 2022, tutte le offerte gonfiabili per gli sport acquatici

Un ricchissimo pacchetto di offerte quello dell'Amazon Prime Day, con prodotti di ogni genere in grado di catturare l'attenzione dei fedelissimi abbonati. E, in previsione delle vacanze, non potevano certo mancare le proposte mare. In particolare quelle dedicate alle attività e agli sport d'acqua, da affrontare in sicurezza con il gonfiabile più adatto alle singole esigenze. Prodotti stabili, regolabili, facilmente trasportabili in grado di impreziosire la vacanza al mare, oppure al lago o in riva al fiume. Scopriamo insieme le occasioni più allettanti.

Gonfiabili per sport acquatici, le offerte irripetibili

Gli appassionati di sport acquatici oggi potranno letteralmente navigare tra sconti e offerte dedicate, proposte in grado di rispondere alle singole passioni. Ecco che l'Amazon Prime Day rivolge la sua attenzione agli amanti delle attività in acqua, che sia mare o lago e fiume. Grazie a una ricca proposta di articoli gonfiabili funzionali, dal design preciso e di facile utilizzo. Perfettamente attrezzati per un comodo trasporto verso le mete più ambite, quelle dove dedicare tempo al relax ma anche allo sport. Dal classico gommone alla canoa, passando per l'immancabile tavola da sup e molto altro. Ecco le offerte più interessanti.

Si chiama Explorer K2 della Intex il Kayak gonfiabile in grado di ospitare due persone, per un massimo di 180 chilogrammi. Un prodotto a norma con sedili regolabili e removibili, dotato di maniglie per un trasporto più comodo e agile. Presenta due camere d'aria indipendenti per un gonfiaggio rapido, è corredato di due remi in alluminio e pompa manuale, per un prodotto di facile utilizzo e dal design moderno. Il costo passa dai consueti 220 euro ai 110,99 euro scontati.

Gli appassionati di sup non possono lasciarsi sfuggire questa incredibile proposta: la tavola Bluefin per Cruise sup, dotata di tecnologia 1000D Exo Density Surface Laminate in PVC, con una trama realizzata con la speciale tecnica Pro Weave Drop-Stitch. Per un articolo robusto e stabile, in grado di trasformarsi in un kayak grazie agli anelli a D, comprensivo di sedile imbottito. Ma anche di pinna centrale con inclinazione ottimizzata, perfetta per ottenere la migliore versatilità e scorrevolezza per l'utilizzo quotidiano. Un prodotto ricco di accessori comprese le pagaie in fibra di vetro, il laccio di sicurezza, una pompa a doppia azione e un comodo zaino. Il prodotto è scontato da 599,00 euro a 498,99 euro.

Explorer Pro 200 di Intex è un prodotto adatto per tutta la famiglia, comodo, maneggevole ma anche sicuro e pratico. La porta massima è di 120 chilogrammi, per un canotto resistente e confortevole che si gonfia facilmente. L'utilizzo è immediato e sicuro, grazie agli anelli presenti lungo il perimetro e alla guida per i remi saldata. Il prodotto è scontato da 53 euro a 29,99 euro.

Una proposta interessante questa tavola da sup gonfiabile firmata Exprotrek, leggera e flessibile con uno spessore accessibile anche ai principianti, in quanto permette di mantenere facilmente equilibrio e stabilità. Il design antiscivolo Anti-Kick Pad facilita le operazioni in curva, consentendo massima velocità e precisione. Iil kit comprende una pagaia in alluminio, una pompa, una cinghia, una pinna rimovibile. Il costo passa dai consueti 299,99 euro ai 199,89 euro scontati.

Il canotto Seahawk può ospitare fino a 4 persone per una portata massima 400 kg, con due porta remi per lato e inserti antisfregamento sui bordi laterali e la possibiltà di montare il supporto motore Intex. Comprende anche due remi in alluminio e pompa manuale, corda perimetrale, 3 camere d'aria inclusa quella interna per maggiore galleggiabilità. Per un articolo comodo, spazioso, resistente. Il prodotto è in offerta da 220 euro a 111,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più