Angela Lansbury 5 stili da copiare a 60 anni

Non solo la Signora in Giallo. Angela Lansbury è stata nel corso della sua lunghissima e stimata carriera al cinema e in tv anche una sex symbol e un’icona di stile, una bellezza britannica “prestata” agli Stati Uniti dal look sempre impeccabile. E altrimenti non avrebbe potuto essere: l’attrice, con la sua eleganza proverbiale, è stata perfino al cospetto della Regina Elisabetta II, che la nominò nel 2013 Dama di Commenda dell’Ordine dell’Impero Britannico. I suoi outfit sono chic e semplici: perfetti per le senior da copiare, ma anche adatti a tutte le età per qualche ricorrenza o occasione solenne, rigorosa o ufficiale.

Lungo, semplice, scollato

La semplicità è stata sempre la cifra stilistica di Angela Lansbury, una semplicità che si riassume in questo tubino nero lungo e scollato. Per le over 60 dal décolleté importante è un abito assolutamente perfetto perché mette in evidenza il punto di forza ma senza apparire sguaiato o fuori luogo. Come si può notare infatti, la scollatura non è eccessivamente bassa, ma incorniciata da un taglio che riesce a risultare a un tempo casto, elegante e raffinatamente sensuale. Perché la sensualità è una questione di contenuto, non di forma.

Una mise perfetta per la quotidianità

Molto spesso Angela Lansbury ha partecipato a kermesse o situazioni ufficiali sfoggiando il connubio tra cardigan e camicetta in seta. Si tratta di un outfit ancora una volta estremamente semplice ed elegante, che può essere indossato quotidianamente da tutte le donne. Si evidenzia anche come l’attrice prediligesse i colori solidi e solitamente neutri alle fantasie: bianco, nero, blu, beige sono le sue tinte d’elezione legate all’incarnato chiaro. In effetti il bordeaux è per lei un po’ stravagante, ma le sta benissimo.

Saper delegare agli accessori

L’apparente semplicità dei look di Angela Lansbury è legata anche al fatto di indossare gioielli importanti, originali e molto complessi. Orecchini, collane di perle, monili in filigrana e gemme: non potrebbero essere portati su abiti eccessivamente estrosi, perché l’attenzione di chi guarda verrebbe deviata verso gli uni o verso gli altri, con un risultato probabilmente disturbante e brutto a vedersi.

Giocare con forme e tessuti

In alcune foto di repertorio Angela Lansbury appare con abiti decisamente meno semplici, ma che presentano sia elementi insoliti rispetto alla norma sia elementi consueti. Gli elementi consueti sono le tinte, sempre declinate in colori solidi neutri, mentre quelli insoliti sono forme e colori. Come questo abito da sera lungo in raso blu e due pezzi (un corto kimono e una gonna a tubino), sormontato da una spilla di design assolutamente unica nel suo genere. La scollatura del completo è arricchita da ruches inamidate che danno all’insieme un aspetto elegante dal sapore antico, quasi come i tanti outfit teatrali vittoriani che l’attrice ha spesso indossato sul palco.

Il pizzo nero è un evergreen

Si può essere sexy a ogni età? Certo che sì, e Angela Lansbury l’ha dimostrato ampiamente, per esempio con questo abito in pizzo nero. Spesso relegato erroneamente alla moda giovane, il pizzo nero artigianale è un tessuto che non tramonta mai, soprattutto se indossato in maniera discreta e chic.