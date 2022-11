Over, tutti i lavatesta portatili

I lavatesta portatili sono perfetti per agevolare un lavaggio dei capelli più comodo e confortevole. In particolare è indicato per i senior e le persone con difficoltà motorie che sono impossibilitati a raggiungere il parrucchiere di zona, magari a causa di una condizione di salute o per una situazione momentanea di recupero post operatorio.

Ecco la soluzione perfetta così da concentrare l'attenzione sulla cura e il benessere dei capelli e della cute della testa, comodamente seduti sulla sedia e con il collo protetto dal supporto più adatto. Amazon, come sempre, è prodiga di offerte e proposte interessanti da non farsi sfuggire, una lista corposa di articoli da vagliare nel dettaglio così da trovare il più adatto per le proprie esigenze.

Lavatesta gonfiabile con tubo di drenaggio

Il lavatesta gonfiabile in PVC a marchio CDIYTOOL è comodo da utilizzare, con superficie liscia che non irrita la cute durante l'appoggio. La struttura è in materiale resistente, si posiziona attorno al collo così da poter reclinare comodamente il capo per il lavaggio. Perfetto anche per chi è impossibilitato a muoversi, inoltre la presenza di un tubo di drenaggio verticale è perfettamente collegabile a uno scarico a pavimento. Una soluzione utile per un lavaggio costante senza ristagno di acqua e shampoo, con comoda pompa ad aria in dotazione che permette di gonfiare rapidamente il supporto, che si può comodamente sgonfiare e riporre nell'armadietto, con minimo ingombro. Scopri il prodotto su Amazon.

Lavatesta gonfiabile con doccetta

Dotato di un sifone, un mini soffione, un tubo estensibile ecco il lavatesta gonfiabile della Dreamark, con morbido poggiatesta interno per sostenere la testa, ma anche il collo e le spalle, così da evitare contratture e che l'acqua bagni la schiena. Il set doccia si fissa al supporto grazie ad elementi adesivi, senza la necessità di praticare buchi o fori. In PVC resistente, si gonfia rapidamente e si può appoggiare sullo schienale della seduta, per un utilizzo comodo e sicuro. Scopri il prodotto su Amazon.

Lavatesta per lavandino

Si adatta al lavandino di casa, è leggero e resistente, è il lavatesta della Mobiclinic per una detersione sicura e pratica dei capelli e della cute. Non sono necessari accessori ulteriori per l'impiego di questo prodotto, grazie alla sua forma che ricorda quella di un vassoio in plastica, con bordi rialzati e cinghietta anteriore in velcro. Un'accortezza in più per aumentare la stabilità ed evitare che l'acqua scivoli lungo la schiena. Scopri il prodotto su Amazon.

Lavatesta gonfiabile con pompa di gonfiaggio

Comodo, sicuro è il lavatesta gonfiabile di OrtoPrime con gonfiatore incluso, per un utilizzo rapido e immediato, direttamente dalla sedia di casa. Un articolo in grado di offrire un relax totale, ma anche una indiscussa praticità grazie al tubo di scarico, alla sacca contenitore per l'acqua e alla doccetta portatile elastica. La fisionomia comoda accoglie la testa e il collo in massima sicurezza, permettendo un lavaggio avvolgente e senza schizzi. Scopri il prodotto su Amazon.

Lavatesta con scivolo

Ottimo per realizzare un lavaggio dei capelli senza che l'acqua fuoriesca, è il lavatesta gonfiabile della Tilcare facile da utilizzare sia sul lavandino che sul lavabo. La parte finale simula uno scivolo che consente il deflusso lontano dal corpo, tanto che si può utilizzare sul letto appoggiando la parte finale sul bordo, con un secchio ad accogliere l'acqua. Leggero e adattabile ricrea l'effetto benessere tipico delle SPA, con un sostegno ottimale per la testa durante la cura e la detersione dei capelli. Scopri il prodotto su Amazon.