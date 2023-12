Come apparecchiare la tavola a Natale? Ecco come farlo con creatività ed eleganza

L’allestimento creativo della tavola natalizia può donare un tocco di eleganza e originalità in questi giorni di festa.

Il Natale diventa l’occasione per esprimere la propria fantasia con addobbi, colori e dettagli che fanno inevitabilmente la differenza. Per molti diventa l’occasione per tirare fuori dalle credenze e sfoggiare pezzi unici di piatti e bicchieri decorati che vengono utilizzati solo per le occasioni importanti. Lo stesso vale per tovaglia e tovaglioli abbinati.

Negli ultimi anni molto apprezzati sono i decori fai da te. Via libera quindi a segnaposti e porta posate personalizzate sempre molto apprezzati dagli ospiti perché lasciano un segno distintivo e memorabile. Ecco alcuni semplici consigli per stupire gli ospiti e per apparecchiare la tavola in maniera impeccabile e creativa:

- candele decorative per un tocco elegante: donano calore a questa atmosfera di festa. Il colore rosso è quello da prediligere perché contraddistingue questo periodo dell’anno. Meglio non scegliere quelle profumate perché assolutamente non adatte a tavola;

- centrotavola intramontabile: è un elemento che su una tavola crea un tocco di indiscussa armonia. Se la tavola è rotonda è bene sceglierne uno ovale. Invece se è rettangolare meglio optare per uno che si sviluppa in lunghezza senza, naturalmente senza esagerare con le dimensioni. Il consiglio è rendere originale il centrotavola applicando su di esso pigne, agrifogli, bacche e stecche di cannella;

- segnaposto fai da te: molte sono le idee per crearne con materiali semplici e facilmente reperibili come pigne o rametti di vischio. La pasta modellabile può aiutarci a crearne uno personalizzato per ogni ospite accompagnato naturalmente da un biglietto con il nome dell’invitato;

- tovaglioli immancabili: da piegare con cura magari inserendoli in un anello decorativo. Per un tocco creativo il suggerimento è quello di eseguire una piegatura che richiama la forma di un albero di Natale o una stella;

- bicchieri per un brindisi memorabile: vino e acqua devono essere serviti negli appositi bicchieri. Raccomandati sono quelli eleganti dalle linee sia classiche che moderne, rigorosamente di vetro;

- la scelta delle posate: da non sottovalutare assolutamente perché sono i grandi protagonisti delle tavole. Di varie tipologie: dalle forme squadrate a quelle arrotondate per soddisfare ogni gusto. Riguardo al loro posizionamento mai dimenticare che a destra si dispongono i coltelli e il cucchiaio mentre alla sinistra del piatto, invece, si posizionano le forchette con il seguente ordine, ossia da insalata, da carne e da pesce;

- pergamena menù: utilizzarne una sulla quale scrivere il menù della cena o del pranzo di Natale dona un tocco originale alla tavola. Ogni ospite saprà così quali sono le delizie che lo attendono.