Come attivare il metabolismo a 70 anni

Con l’avanzare dell’età è fondamentale mettere in pratica una serie di comportamenti finalizzati ad attivare il metabolismo, non solo a tavola. Può capitare, infatti, che diventi difficile mantenere il controllo del peso a causa di una serie di fattori diversi, soprattutto se si riduce l’attività fisica e non si presta attenzione all’alimentazione.

A 70 anni, tuttavia, le strategie da sfruttare per attivare il metabolismo non sono molto differenti da quelle consigliate ai più giovani, soprattutto per quanto riguarda la dieta. Più in generale, cercare di mantenere uno stile di vita sano e lontano dalla sedentarietà sono regole valide a prescindere dall’età anagrafica.

Un metabolismo che funziona correttamente, inoltre, aiuta a bruciare al meglio le calorie assunte quotidianamente, ma favorisce anche il benessere fisico e mentale assicurando un apporto energetico ottimale.

Metabolismo e dieta: quali regole seguire

Il metabolismo è un complesso processo chimico che ha come obiettivo la trasformazione del cibo ingerito in energia. È necessario distinguere tra metabolismo basale, vale a dire la quantità di energia necessaria all’organismo per svolgere le principali funzioni vitali a riposo, e metabolismo energetico, quindi la quantità di energia di cui si ha bisogno per muoversi.

Attivare il metabolismo a tavola significa, ad esempio, garantirsi il corretto apporto di nutrienti e bilanciare al meglio carboidrati (pane, pasta, cereali di vari tipi), proteine (carne, uova, formaggi e legumi) e grassi in ogni pasto della giornata. Ecco alcune regole da seguire:

evitare di saltare i pasti , cercando invece di programmare colazione, pranzo e cena in modo bilanciato senza troppe restrizioni caloriche;

, cercando invece di programmare colazione, pranzo e cena in modo bilanciato senza troppe restrizioni caloriche; mangiare lentamente , in modo da favorire la digestione e il senso di sazietà;

, in modo da favorire la digestione e il senso di sazietà; inserire due spuntini nell’arco della giornata, preferibilmente a base di frutta fresca;

nell’arco della giornata, preferibilmente a base di frutta fresca; garantirsi un corretto apporto di proteine e grassi, senza eliminare questi ultimi completamente dalla tavola;

bere acqua a sufficienza anche quando non si avverte lo stimolo della sete, un elemento determinante per attivare i processi metabolici.

L’importanza dell’attività fisica

Se da un lato prestare attenzione a ciò che si mangia è indispensabile per attivare il metabolismo, dall’altro lato è fondamentale tenersi in movimento soprattutto con l’avanzare dell’età.

L’attività fisica deve essere regolare ma adeguata alla propria forma fisica e, soprattutto, alle condizioni di salute individuali. Con il passare degli anni, infatti, la massa muscolare diminuisce e diventa basilare cercare di potenziarla con gli esercizi giusti.

Anche una semplice camminata può fare la differenza, così come la pratica della ginnastica dolce che si basa su movimenti lenti e graduali da eseguire a corpo libero, anche a casa, in grado di favorire il corretto funzionamento del sistema muscolo-scheletrico.

Metabolismo e menopausa

Un capitolo a parte merita l’analisi del legame tra metabolismo e menopausa, che spesso nelle donne si traduce in un aumento di peso e nella comparsa di un fastidioso gonfiore che può perdurare anche per diversi anni.