Bevande energizzanti naturali per gli over 60 anni, le migliori

Quando si cerca di mantenere alta la concentrazione o di combattere il sonno e la stanchezza, piuttosto che consumare degli energy drink, meglio orientarsi verso soluzioni più salutari, come ad esempio le bevande energizzanti naturali.

Disponibili già pronte nei negozi o da preparare in casa seguendo alcune semplici indicazioni, le bevande energizzanti naturali rappresentano un'ottima soluzione sia per i ragazzi che per i senior. Magari da affiancare al consumo, di tanto in tanto, di alimenti ad alto contenuto energetico come il miele e la pappa reale.

Bevande energizzanti naturali, il frullato di banane

La prima soluzione è una bevanda energizzante naturale fresca e ricca di benefici per la salute. Il frullato di banane può essere preparato in maniera molto semplice, basterà tagliare a pezzi una o due banane e aggiungere un quantitativo di latte sufficiente a rendere leggermente cremoso il composto.

Per chi lo desidera è possibile utilizzare, in sostituzione del latte vaccino, delle bevande vegetali. Oltre al pieno di energie ci si assicurerà anche una buona fornitura di potassio, magnesio, ferro e fosforo. Il tutto senza contare la presenza della vitamina C e della Riboflavina (o B2).

Infusi energizzanti

In sostituzione degli energy drink è possibile optare anche per diversi infusi, non necessariamente da consumare caldi. Uno dei più famosi è preparato utilizzando i semi di guaranà, ottenendo una bevanda ricca di caffeina e dalle proprietà antidiarroiche, dimagranti e antinfiammatorie.

Per preparare questo infuso basta pestare per bene due semi di guaranà e aggiungerli a una tazza d'acqua portata a ebollizione, in infusione per 15 minuti. La polvere di questi semi può essere utilizzata al posto del tè all'interno di un filtro: fare riferimento alle indicazioni riportate sulla confezione per quanto riguarda la durata dell'infusione. Va consumata solo a stomaco pieno, per evitare possibili controindicazioni legate all'aggressività della bevanda sulle mucose gastriche.

Altro infuso originario dell'America Latina è la Yerba Mate, che si prepara con un pugno di foglie essiccate tritate. Basta aggiungere l'ingrediente in un pentolino insieme a una tazza d'acqua, lasciando poi a fiamma medio-bassa finché non si formeranno le prime bollicine.

A quel punto filtrare, lasciare raffreddare e consumare: chi vuol dolcificare questa bevanda energizzante potrà utilizzare un cucchiaino di miele. Oltre all'azione già descritta è ritenuta efficace, grazie alla presenza di 11 polifenoli, come rimedio naturale anti-invecchiamento.

Arriviamo ora a un altro rimedio molto popolare tra gli over 60, ovvero il ginseng siberiano. Oltre a fornire un aiuto in termini di nuove energie, questa radice favorisce la depurazione del fegato, la gestione dello stress e supporta il sistema immunitario. Basteranno 30 gocce di tintura, da assumere due volte al giorno con l'aggiunta di un po' d'acqua.

Chiudiamo con il kombucha, una bevanda fermentata altamente zuccherina di origine cinese ma ormai presente anche in Italia. Può essere acquistata già pronta presso alcuni supermercati specializzati oppure attraverso dei negozi online.