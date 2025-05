Body shape e costumi da bagno: i modelli che valorizzano le forme

L'estate è alle porte e non c'è momento migliore di questo per acquistare un nuovo costume da bagno, magari tenendo conto della propria body shape. Questo termine sta ad indicare la forma del corpo e saperla riconoscere significa poterla valorizzare al meglio. Non esiste una body shape giusta e una sbagliata. Tutte hanno dei punti di forza che le rendono uniche. Scopriamole insieme.

La body shape

La body shape, come abbiamo già detto, è la forma del corpo e dello stesso indica le proporzioni tra le varie parti che lo compongono, cioè spalle, busto, vita e fianchi. La body shape è geneticamente determinata, infatti tra gli elementi che la influenzano troviamo la struttura ossea, la distribuzione dell'adipe e la massa muscolare.

La silohuette, tuttavia, può modificarsi nel corso del tempo per cause naturali. In primis le fluttuazioni ormonali tipiche dell'adolescenza, della gravidanza e della menopausa. Con l'età, inoltre, il metabolismo tende a rallentare e, di conseguenza, la massa muscolare diminuisce. Ciò può comportare un accumulo di grasso soprattutto intorno alla vita e ai fianchi.

Altri fattori che la influenzano sono l'alimentazione, l'attività fisica, le ore di sonno e lo stress. Esistono quattro tipi di bodyshape:

A mela o triangolo invertito A pera A clessidra A rettangolo.

Costumi da bagno per body shape a mela o triangolo invertito

La body shape a mela o a triangolo invertito è caratterizzata da una gabbia toracica alquanto importante, da un seno spesso prosperoso e da spalle larghe e ben definite. La parte inferiore del corpo rispetto a quella superiore è più assottigliata. Infatti il bacino appare stretto, la vita e il lato b sono solo appena accennati. Le gambe sottili e slanciate rappresentano il punto di forza. La donna con il fisico a mela, se prende peso, tende ad accumulare grasso su braccia e addome.

Il costume da bagno perfetto per questa forma del corpo deve creare equilibrio tra la parte superiore e quella inferiore, slanciando quanto più possibile il busto.

Se si opta per un due pezzi, il reggiseno deve essere semplice e contenitivo al tempo stesso, ma privo di balze e applicazioni varie. L'effetto volume, invece, serve allo slip. Meglio scegliere un modello con i laccetti impreziosito da ruches e arricciature.

Il costume intero o il trikini ideale, invece, devono essere provvisti di scollo a V con spalline rigorosamente larghe. Vanno bene anche i tagli diagonali come i monospalla.

Costumi da bagno per body shape a pera

La body shape a pera è l'esatto opposto di quella a mela o triangolo invertito. La sua caratteristica principale è la sproporzione tra la parte superiore e quella inferiore del corpo. Spalle strette, seno minuto e addome piatto. Al di sotto di quest'ultimo, il fisico a pera inizia ad allargarsi. Infatti i fianchi sono arrotondati, il sedere è abbastanza pronuciato e le cosce ben tornite. Il punto di forza di questa silohuette è il punto vita sottile. La donna con questa forma, se prende peso, lo accumula su gambe e glutei.

Anche in questo caso il costume da bagno deve armonizzare la parte superiore e quella inferiore, cercando di portarle otticamente sulla stessa linea.

Se si opta per un due pezzi, il reggiseno deve aggiungere volume. Via libera, quindi, a ruches, balze, arricciature, fiocchi di qualsiasi genere. Le spalline sottili enfatizzano positivamente il décolleté. Per la zona inferiore, al contrario, la parola d'ordine è: assottigliare. Pertanto è bene optare per uno slip semplice. Le culotte stile anni '50 sono ideali poiché sottolineano il punto vita.

Il costume intero non è propriamente indicato per questa body shape. Per rafforzare l'equilibrio è possibile scegliere due colori differenti per il reggiseno e per la mutanda. Il primo, ad esempio, può avere tonalità chiare o sgargianti. Per la seconda, al contrario, sono da prediligere le tonalità scure.

Costumi da bagno per body shape a clessidra

La body shape a clessidra si contraddistingue per un certo equilibrio tra la parte superiore e quella inferiore del corpo in quanto entrambe sono ben proporzionate. Questa è la tipica fisicità mediterranea dalle curve sinuose: seno abbondante, sedere sporgente, fianchi pronunciati, spalle e bacino armonici. Il punto di forza è rappresentato dal punto vita sottile e marcato. La donna con questa forma, se prende peso, lo distribuisce in maniera omogenea.

La silohuette a pera può permettersi qualsiasi tipo di costume, sia bikini che intero. Il reggiseno può essere a triangolo, a balconcino, a fascia o con scollo all'americana. Attenzione, però, se si è curvy. In questo caso sarebbe opportuno evitare gli slip con i laccetti e i trikini poiché rovinerebbero l'armonia naturale di questa fisicità.

Costumi da bagno per body shape a rettangolo

La body shape a rettangolo è l'esatto opposto di quella a clessidra. La si potrebbe definire quasi androgina. Le curve sono davvero poche e quelle presenti appaiono spigolose. Seno minuto, dunque, bacino esile, fondoschiena piatto e gambe toniche. Il punto di forza è rappresentato dalle linee slanciate e sottili. Solitamente la donna con questa forma non mette su peso e lo stesso viene distribuito in maniera omogenea, rendendo così la body shape ben definita e uniforme.

Il costume da bagno deve addolcire le linee, segnando il punto vita e distribuendo volume lì dove è necessario.

Se si sceglie il bikini, sono perfetti i reggiseni con laccetti, volants, balze, righe orizzontali, a fascia o a triangolo, ma non a balconcino o con le coppe. Meglio prediligere slip a vita bassa o sgambati.

Sono, invece, sconsigliati quelli a vita alta e contenitivi. Se si opta per l'intero, l'ideale è unben sagomato che dona una maggiore sensazione generale di morbidezza.

