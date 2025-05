Festa della mamma: 5 idee fai da te

Domenica 11 maggio cade la ricorrenza annuale legata alla celebrazione della mamma che, in Italia, coincide sempre con la seconda domenica di maggio. Una data da segnare sul calendario per non dimenticarla, per festeggiare a dovere la mamma trascorrendo insieme tempo e sorrisi.

Condividendo attimi di spensieratezza, dolcetti magari preparati con le proprie mani e tanti doni realizzati personalmente grazie alla sapiente arte del Fai da Te. E se il tempo stringe e le risorse economiche sono poche, ecco che la fantasia accorre in soccorso suggerendo tante soluzioni uniche e super creative. Di seguito 5 idee di Fai da Te perfette per la festa della mamma.

Festa della mamma, le curiosità

La festa della mamma nasce per celebrare quella figura che ne veste i panni e per festeggiare la maternità. La data può cambiare in base alla zona di appartenenza, perché in buona parte del pianeta si festeggia in marzo mentre nella restante parte il periodo di riferimento è maggio. In Italia si celebra la seconda domenica di maggio, come accennato, ed ha avuto origine durante gli anni '50 seguendo l'sempio americano. Ma la genesi di questa festa affonda le sue radice nel mondo antico greco-romano, quando si festeggiava la figura materna durante le celebrazioni dedicate alle divinità femminili e alla fertilità. Durante il Medioevo si festeggiava la figura della Madonna e il suo ruolo di madre, dal punto di vista religioso.

Nell'Inghilterra del XVII secolo cadeva la ricorrenza del Mothering Day, che coincideva con la quarta domenica di Quaresima e riguardava il ricongiungimento con le famiglia da parte di tutti i bambini che venivano impiegati nel lavoro. La vera festa della mamma fu introdotta a cavallo tra l'800 e il '900 per merito della pacifista americana Ann Reeves Jarvis che, alla fine della Guerra civile, aveva promosso una serie di eventi tematici per favorire una connessione tra le madri dei Nordisti e quelle dei Sudisti. In seguito anche la figlia, Anna Jarvis, portò avanti il tutto organizzando eventi a tema dedicati al ruolo delle madri. Fu il presidente americano Woodrow Wilson a ufficializzare la festa nel 1914. In Italia la ricorrenza prese piede durante il periodo fascista per motivi propagandistici, ma l'evento ufficiale prese vita a metà degli anni '50 per mano di un parroco di una frazione di Assisi, come celebrazione religiosa, e per merito di alcuni fiorai liguri per una questione commerciale e di vendite.

Festa della mamma, 5 idee di Fai da Te

Per festeggiare nel modo giusto la figura materna si possono organizzare una serie di attività, oppure preparare piccoli ma originali doni da creare con le proprie mani. Non possono di certo mancare una bella tavola apparecchiata con una tovaglia bianca e un vaso di garofani, rose o fiori di campo nelle gradazioni del rosso e del rosa. Perfetta anche l'idea del picnic all'aperto o anche in terrazza, magari un aperitivo in giardino impreziosito da festoni e candele. Arricchito da pietanze e prelibatezze da preparare con le proprie mani, per rendere la giornata ancora più unica. Completando il tutto con un dono realizzato personalmente, facendovi ispirare dalle 5 nostre proposte creative di Fai da te.

Mazzolino di fiori di lana

Per questo progetto procuratevi della lana rosa o gialla, un filo di ferro sottile o un filo di ciniglia verde modellabile, una forchetta, del filo da cucito verde e delle forbici. Appoggiate la forchetta sul piano accanto al filo di ciniglia verde, avvolgete il filo di lana perpendicolarmente ai rebbi così da creare un piccolo gomitolino. A questo punto bloccate il gomitolino ottenuto piegando le due parti del filo di ciniglia, realizzando alcuni avvolgimento con la parte più corta. Avrete così ottenuto la sagoma iniziale del fiore, fermate la base dello stesso con alcuni giri di filo verde da cucito. Tagliate la parte superiore del fiore così da liberare i petali, che pareggerete con le forbici. Create così i fiori per il vostro mazzolino, che potrete avvolgere in un foglio di carta da pacco con un nastro a tema.

Piattino fatto a mano

Una soluzione facile e veloce per ottenere tanti piattini personalizzati, perfetti per la festa della mamma. Procuratevi dell'argilla da modellare, la classica venduta in panetto, degli stampini con le lettere o dei fiori secchi. Lavorate sopra una superficie liscia e uniforme, prelevate un quantitativo dal vostro panetto e modellatelo con le mani per poi spianarlo con una bottiglia di vetro o un mattarello. Create uno spessore uniforme di circa 5 millimetri, poi incidete con uno stampo di forma circolare per creare la sagoma del vostro piattino. Potete personalizzarlo realizzando una scritta con gli stampini con le lettere, oppure potete appoggiare sopra i fiori secchi per poi pressarli con il mattarello per ottenerne la silhouette. Con la stessa tecnica potete pressare foglie ed erbe aromatiche, per poi rimuoverle e lasciare asciugare il tutto all'aria o in forno a bassa temperatura.

Vasetto di cartapesta

Semplice e di grande effetto, per creare il vasetto basta recuperare un barattolo di vetro, della carta di giornale avanzata, colla vinilica, pellicola per alimenti e un pennello a punta piatta. Avvolgete il barattolo con la pellicola, versate la colla in una ciotolina e diluitela con poca acqua, poi procedete e tagliare la carta di giornale direttamente con le mani. Create tanti segmenti irregolari, fissateli al barattolo con la colla vinilica stendendola anche sopra la carta stessa. Ricoprite l'intera superficie del barattolo, lasciando scoperta solo l'apertura. Create così più strati lasciando asciugare la colla per qualche ora, tra uno strato e l'altro. Quando il vasetto si sarà completamente asciugato tagliatelo in verticale per liberarlo dal supporto, rivestendo l'incisione con altra carta e colla così da ristabilire la forma. Lasciate asciugare per 72 ore o più, se necessario, per poi personalizzare il vasetto rifilando la parte superiore e dipingendone una parte con la pittura rosa effetto gesso. Il vostro vasetto sarà perfetto per contenere penne, pennarelli, pennelli e fiori secchi.

Bigliettino a forma di cuore

Un'idea semplice ma di grande impatto, per realizzarla procuratevi del cartoncino leggero di qualche millimetro di spessore, della colla vinilica, carta crespa nei toni del bianco, rosa, rosa scuro, fucsia e rosso, e una matita e delle forbici. Disegnate sul cartoncino la sagoma di un cuore di circa 30 centimetri di formato, ritagliatela con le forbici. Dalla carta crespa tagliate dei segmenti di circa 5x4 centimetri, procedete dividendo idealmente il cuore in cinque strisce dello stesso formato e stendendo un po' di colla sulla parte superiore del cuore. Avvolgete il primo segmento di carta crespa bianca intorno alla base della matita, appoggiate sulla parte trattata con colla e lasciate aderire il ciuffo di carta. Proseguite così rivestendo con il bianco la prima striscia, con il rosa la seconda, poi il rosa scuro fino al rosso. L'effetto finale sarà quello di un cuore ricolmo di ciuffetti di carta colorata, che potrete disciplinare con le forbici. Potete utilizzarlo come biglietto scrivendo sul retro, come centrotavola oppure applicandolo all'interno di una cornice.

Portacandele con cuori

Ecco un'idea di recupero davvero creativa, basta mettere da parte tutta una serie di vasetti di vetro di vario formato per poi lavarli così da rimuovere l'etichetta e la colla. Una volta asciutti rivestite la parte esterna applicando carta di riso o velina bianca, tagliata a pezzetti irregolari e utilizzando la colla vinilica.

Una volta che tutti saranno asciutti decorateli singolarmente incollando tanti cuoricini di carta velina rossa di grandezza differente, disponendoli in modo armonico sui vasetti. A lavoro ultimato inseritevi un lumino scaldavivande e sistemateli sulla tavola per creare un percorso luminoso centrale, perfetto per un'atmosfera poetica.

