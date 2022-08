Borsite ginocchio a 60 anni. Sintomi, cause e rimedi naturali

Le patologie che possono colpire le gambe sono diverse, tra queste anche la borsite al ginocchio. Si tratta di un problema a carattere infiammatorio che coinvolge nello specifico la borsa sierosa prepatellare, una zona situata sia anteriormente che distalmente rispetto alla rotula.

Al pari di altre problematiche, come ad esempio il "gomito del tennista", la borsite al ginocchio è nota anche con il curioso nome di "ginocchio della lavandaia". Ciò è dovuto al fatto che tra le possibili cause della patologia figura anche la pratica di trascorrere diverse ore poggiando le ginocchia su superfici dure, in passato abitudine tipica per le donne che svolgevano tale mestiere.

Borsite ginocchio, sintomi e cause

I sintomi della borsite al ginocchio sono in realtà pochi e molto generici, tali da non rendere facile per il paziente individuare in maniera autonoma la patologia. Si tratta di gonfiore nella parte alta della rotula e dolore localizzato, a cui si aggiunge la difficoltà a piegare l'articolazione; quest'ultima pratica aumenta anche la sintomatologia dolorosa.

Venendo invece alle cause della borsite al ginocchio, oltre al trascorrere lunghi periodi inginocchiati su superfici dure sono da tenere in considerazione anche i traumi contusivi. Tra gli sport più a rischio figurano il rugby ma anche il calcio a 5 o "calcetto". Non sono da escludere cause più rare come la presenza di una scheggia ossea tra la tibia e il tendine rotuleo, la cosiddetta "borsite infrarotulea", o la malattia di Osgood-Schlatter.

La patologia ha un decorso di circa un mese ma può arrivare fino a 40 giorni. La durata è variabile soprattutto in corrispondenza di borsiti croniche, in quanto dipenderà in buona misura dallo stato attuale dell'articolazione.

Rimedi naturali

Quando si parla di borsite al ginocchio i rimedi naturali utilizzabili possono essere vari. In prima battuta però è sempre consigliato il cosiddetto approccio RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation). Consiste in sostanza nel mettersi subito a riposo, applicare del ghiaccio, comprimere il ginocchio con una fasciatura e tenere l'arto sollevato per evitare il ristagno dei liquidi. Proseguire con gli impacchi gelati per le prime 48 ore.

L'aceto di mele può essere mescolato a un po' di miele (125 ml + 8 grammi) per ottenere un composto utilizzabile per degli impacchi benefici. Applicare per 20 minuti e poi rimuovere con acqua leggermente tiepida, non calda.

Tra i rimedi naturali consigliati anche lo zenzero. Prendere 6 grammi di radice e lasciarli in acqua bollente per due minuti. Una volta tolti dall'acqua lasciarli raffreddare, infine applicarli sulla parte dolente per sfruttarne le proprietà antinfiammatorie e analgesiche.

Un'altra possibile soluzione naturale per il trattamento della borsite al ginocchio è l'olio essenziale di menta. Secondo quanto indicato dalla tradizione popolare ne basteranno poche gocce, da massaggiare delicatamente in senso circolare.

Per quanto riguarda infine l'alimentazione, un possibile aiuto sembra arrivare dai cibi ricchi di magnesio. Spazio quindi agli spinaci, all'avena, alle banane, alla frutta secca col guscio ma anche a legumi come le lenticchie.