Caduta dei capelli nell'uomo: le cause e i rimedi

La calvizie può verificarsi a qualsiasi età ma colpisce principalmente gli anziani. Ciò si spiega con un semplice fenomeno: a una certa età i capelli smettono di crescere e quindi lasciano il posto al diradamento, fino alla completa calvizie.

La calvizie maschile colpisce fino al 98% dei maschi e può essere poco tollerata, poiché la perdita di capelli improvvisa e inspiegabile può danneggiare seriamente la fiducia in sé stessi e l'autostima. Quando gli uomini raggiungono i 60 anni, più di 2/3 di loro può aver sperimentato un certo grado di perdita di capelli. Alcuni di loro vanno incontro alla totale calvizie.

Le cause della calvizie

Negli uomini, la calvizie è causata da un ormone, il diidrotestosterone, che promuove la crescita dei capelli e quindi la caduta dei capelli. Si tratta di un ormone maschile derivato dal testosterone, che agisce sui follicoli piliferi accelerando il ciclo di crescita dei capelli. Risultato: crescono meno lunghi, cadono più velocemente e dopo circa 25 cicli di caduta e ricrescita il follicolo è esaurito. Quindi produce peli fini, simili a lanugine o addirittura nessun pelo. Durante la vita anche i capelli diventano più sottili e fragili ed è così che inizia la calvizie. Altri fattori possono accelerarlo e includono stress e affaticamento, due elementi che causeranno la caduta dei capelli e, nel contesto della caduta prematura, la genetica.

La calvizie inizia con un allargamento della fronte, infatti i primi peli a scomparire sono quelli situati ai lati della testa. A seguire, anche i capelli posizionati sulla parte superiore del cranio iniziano a cadere: questi sono i primi segni della futura calvizie. Un'altra opzione per capire se si ha un principio di calvizie è determinare il numero di capelli persi: un adulto ne perde circa cento al giorno. Se questa quantità è più importante, può essere foriera di calvizie.

Prevenire la caduta dei capelli con gli shampoo

Mentre alcuni shampoo possono essere troppo aggressivi sul cuoio capelluto, altri sono creati per rallentare la caduta dei capelli. Senza necessità di prescrizione medica, se ne trovano in commercio vari tipi che possono fortificare i capelli più danneggiati, rafforzarli e favorirne la crescita. Questi prodotti non arrestano la caduta dei capelli né la fanno ricrescere ma limitano, prevengono e rallentano la caduta dei capelli. La comparsa della calvizie in ogni caso potrà essere ritardata ma non evitata.

I trattamenti

I trattamenti per la calvizie negli uomini a 60 anni dipenderanno dalla causa. Se è dovuto a un trattamento medico, un problema di salute, come una carenza di ferro o di vitamina D, una cattiva alimentazione, può essere facilmente risolto.

Alcuni farmaci sono efficaci contro la calvizie. La maggior parte, infatti, sono a base di minoxidil, una molecola che, applicata sul cuoio capelluto, rallenta la caduta dei capelli e ne favorisce la ricrescita. Per dimostrare l'efficacia, la lozione deve essere applicata costantemente ogni giorno.

Altri farmaci, sotto forma di compresse, consentono di affrontare una significativa perdita di capelli, rallentando la caduta dei capelli ma soprattutto stimolandone la ricrescita. Tuttavia, possono causare effetti collaterali e quindi non sono adatti a tutti.

L'alopecia può essere collegata a una carenza di minerali (rame, ferro, zinco, ecc.). Gli integratori alimentari a base di ferro e aminoacidi possono compensare questa mancanza e i capelli saranno rinforzati e avranno meno tendenza a cadere. Un integratore da assumere per bocca molto efficace è caratterizzato dalla combinazione di principi attivi perfettamente abbinati tra loro.

La L-cistina è il componente principale della cheratina dei capelli e ne favorisce la funzione naturale della radice, ha un effetto antiossidante e quindi agisce come "spazzino" dei radicali liberi.

Il calcio D-pantotenato (vitamina B5) supporta il metabolismo energetico nella proliferazione delle cellule ciliate, stimola la divisione cellulare e supporta la rigenerazione delle cellule esistenti. I principi attivi supportano la funzione naturale delle radici dei capelli attivando il metabolismo e stimolando la formazione di nuove cellule ciliate. I capelli tornano alla fase di crescita attiva, la caduta dei capelli si riduce e i nuovi capelli ricrescono sani.

Il trapianto di capelli

In alcuni casi, saranno necessarie altre soluzioni. Si può prendere in considerazione un trapianto di capelli. Questa è la soluzione più efficace per superare la calvizie negli anziani. Sono possibili diverse tecniche. Il più comune è il microinnesto. Strisce di pelle contenenti peli (di solito dalla parte posteriore della testa) vengono rimosse e poi reimpiantate su una zona calva. L'operazione può essere ripetuta. Il vantaggio principale è avere i capelli naturali e non è necessario eseguire alcun trattamento in seguito. Questa soluzione è adatta sia per uomo che per donna. Il risultato finale si ottiene diversi mesi dopo l'operazione.

Un'altra tecnica consiste nel rimuovere i bulbi e poi reimpiantarli su una zona calva. Per ottenere buoni risultati, l'area di campionamento dovrebbe essere completamente rasata. Questa seconda soluzione è più indicata per coprire piccole aree ma il rischio di rigetto è alto.

Alcuni metodi di trapianto di capelli utilizzano una tecnologia innovativa, la procedura ARTAS: il chirurgo assiste un robot che preleverà campioni di unità follicolari da una posizione molto specifica. Questa tecnica può essere eseguita su tutti i tipi di capelli. ll sistema robotizzato ARTAS sfrutta le tecnologie più avanzate in termini di robotica e intelligenza artificiale. Gli algoritmi avanzati di ultima generazione permettono al robot di individuare i follicoli migliori da estrarre, quelli più vitali che attecchiranno al meglio e che garantiranno un aspetto naturale. A differenza di altre tecniche di innesto, non è un'area particolare che verrà rimossa ma i capelli situati sull'intero cranio. L'aspetto naturale sarà quindi preservato. Un altro vantaggio di questa tecnica è l'assenza di dolore e la cicatrice invisibile dopo l'intervento.