Offerte beauty Black Friday: una selezione di prodotti per lei

Quale migliore occasione del Black Friday per prendersi cura della propria bellezza facendo il pieno dei migliori prodotti per la cura di viso, corpo e capelli? Da oggi inizia la settimana del Black Friday su Amazon, caratterizzata da sconti e promozioni su una vasta selezione di prodotti e accessori beauty pensati per lei.

Dalle creme ai sieri per il viso fino al make-up, è possibile scegliere tutto ciò che serve per la cura della pelle e per ottenere un trucco perfetto e duraturo in ogni occasione, approfittando degli sconti su numerosi brand.

GHD Bodyguard heat protect spray

GHD Bodyguard heat protect spray è un vero bestseller nella gamma dei prodotti GHD pensati per proteggere i capelli dal calore, ottimizzando l'aspetto delle cuticole dopo lo styling a caldo funzione protettiva dei polimeri. Gli agenti condizionanti, infatti, formano uno strato protettivo sul capello che aiuta a creare una barriera termoprotettiva. È uno spray leggero e invisibile che rende i capelli protetti e visibilmente più sani.

Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

L'Oréal Paris crema viso da giorno Revitalift Filler

Dotata di potenziale anti-età con effetto rivolumizzante, la crema viso da giorno L'Oréal Paris Revitalift Filler è un trattamento per pelli mature in grado di ripristinare i volumi del viso e riempire le rughe, grazie all’azione efficace dell’acido ialuronico concentrato. La pelle risulta più soda e tonica in 4 ore, mentre le rughe sulla fronte e nel contorno occhi sono visibilmente ridotte in 4 settimane.

Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Collistar matita professionale occhi

Morbida e straordinariamente versatile, la matita occhi Collistar è un prodotto professionale waterproof sfumabile e oftalmologicamente testata. Può essere usata come eye liner per sottolineare il contorno degli occhi oppure come ombretto da sfumare sulle palpebre con l’apposito sfumino in lattice, garantendo sempre la massima tenuta.

Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Garnier siero vitamina C anti-macchie

Illuminante e rimpolpante, il siero Garnier con vitamina C anti-macchie è ricco di niacinamide e acido salicilico. Usata con regolarità al mattino prima della crema giorno e alla sera prima della crema notte, rende la pelle libera dalle discromie scure in 6 giorni, donando un incarnato luminoso e uniforme in soli 3 giorni.

Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Maybelline New York correttore liquido cancella età

Il correttore liquido multiuso Maybelline New York è perfetto per coprire le occhiaie, correggere le imperfezioni, scolpire e illuminare la carnagione. Adatto anche per nascondere le piccole rughe, ha una coprenza modulabile e un finish naturale a lunga tenuta. La formula è arricchita con bacche di goji e haloxyl per rallentare l'invecchiamento della pelle.

Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

L'Oréal Paris siero contorno occhi Revitalift Filler

L'Oréal Paris siero contorno occhi Revitalift Filler unisce l’azione rimpolpante all’effetto anti-rughe, grazie alla presenza di acido ialuronico e caffeina. Oltre a ridurre le occhiaie elimina i segni di stanchezza e rende l’aspetto della pelle più giovane in sole 2 settimane. È presente l’applicatore triplo roller.

Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Maybelline New York tinta sopracciglia Tattoo Brow Peel-Off

Garantendo un risultato definito fino a 3 giorni, Maybelline New York tinta sopracciglia Tattoo Brow Peel-Off si caratterizza per una formula facile da applicare e che può essere corretta durante l'applicazione. Rende le sopracciglia definite e permette di ottenere un effetto tatuaggio naturale e waterproof. Facile da applicare, non lascia macchie e sbavature.

Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Leggi anche una selezione di offerte per il Black Friday: