Colore capelli, 4 tendenze inverno per le over 40

L'arrivo della stagione più fredda coincide con il passaggio naturale dall'autunno verso l'inverno, una condizione che stuzzica la voglia di cambiare look e stile. I capelli sono lo specchio di questo desiderio di novità che investe non solo il taglio e la piega ma, principalmente, il colore per rinnovare e rinvigorire la capigliatura.

Una scelta che coinvolge spesso le over 40, sempre attente alle nuove tendenze in particolare in fatto di armocromia. Così da decidere quale colore e quale sfumatura si abbinano di più all'incarnato e allo stile, per un risultato perfetto.

Scopriamo di cosa si tratta e quali sono le 4 tendenze colore più gettonate.

Armocromia e colore dei capelli

L'armocromia, tanto amata e citata, consiste nell'individuare tutti i colori e le sfumature che più si abbinano al tono della propria pelle. La teoria nata negli anni '80 prende in considerazione quattro elementi chiave:

sottotono , il colore sottocutaneo che corrisponde alla temperatura del corpo e che può essere caldo, freddo o neutro;

, il colore sottocutaneo che corrisponde alla temperatura del corpo e che può essere caldo, freddo o neutro; valore , l'osservazione del tono della pelle e del sottotono e il tipo di messaggio che riescono a comunicare ovvero di luminosità o di oscurità;

, l'osservazione del tono della pelle e del sottotono e il tipo di messaggio che riescono a comunicare ovvero di luminosità o di oscurità; intensità , la tipologia di pelle e la brillantezza e luminosità comunicata;

, la tipologia di pelle e la brillantezza e luminosità comunicata; contrasto, il rapporto esistente tra pelle, occhi e capelli.

Questo insieme di fattori può aiutare nell'individuare la stagione di appartenenza, e la relativa tipologia di armocromia. Ad esempio l'appartenenza all'armocromia dell'estate spinge verso colorazione di capelli dai toni freddi e dal basso contrasto, mentre l'appartenenza alla primavera è sinonimo di pelle dal sottotono caldo con capelli chiari ma anche castani. L'appartenenza all'autunno è rappresentata da un sottotono caldo, capelli castani ma anche chiari o rossi. Infine per le donne inverno la colorazione della chioma deve virare verso toni freddi, brillanti e intensi come il castano scuro e il nero corvino.

Le 4 tendenze colore più gettonate per l'inverno

Tenendo in considerazione le argomentazioni espresse dall'armocromia si può decidere quale colorazione di tendenza è più adatta per una donna over 40. Scopriamole nel dettaglio:

castano con riflessi nocciola,caramello o Moka , una base castana arricchita di tonalità nocciola da mixare con le tonalità dei chicchi di caffè e della pelliccia del visone. L'effetto finale è una tonalità profonda, intensa non troppo fredda o calda. Una variante interessante è l'Espresso Brown che rimanda alle nuance intense del caffè, con piccoli tocchi ramati;

, una base castana arricchita di tonalità nocciola da mixare con le tonalità dei chicchi di caffè e della pelliccia del visone. L'effetto finale è una tonalità profonda, intensa non troppo fredda o calda. Una variante interessante è l'Espresso Brown che rimanda alle nuance intense del caffè, con piccoli tocchi ramati; biondo burro e vaniglia con tocchi di miele , perfetto per incarnati chiari e l'ideale per un effetto cremoso, caldo e naturale. L'ideale anche per schermare i capelli bianchi in favore di un look naturale;

, perfetto per incarnati chiari e l'ideale per un effetto cremoso, caldo e naturale. L'ideale anche per schermare i in favore di un look naturale; rame speziato , dai toni intensi, audaci ma che spesso vira verso i riflessi caldi del castano per un aspetto sofisticato, vivace e intenso;

, dai toni intensi, audaci ma che spesso vira verso i riflessi caldi del castano per un aspetto sofisticato, vivace e intenso; nero liquirizia lucido, è un tono evergreen qui in versione intensa e profonda, con delicate sfumature blu e tocchi di marrone vellutato, per un risultato deciso e misterioso.

Per non sbagliare la tonalità dei capelli si può

chiedere consiglio a un hairstylist professionista, così da ottenere un risultato perfetto e di lunga durata. Mettendo a confronto le tonalità proposte dalle tendenze di stagione, con il proprio incarnato e lo stile personale.