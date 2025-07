Capelli mossi effetto onde del mare, a chi stanno bene e come farli

I capelli "effetto onde del mare", meglio note come “beach waves” sono una delle tendenze estive più gettonate per l’estate 2025.

Sono in grado di donare un look selvaggio, ribelle e altamente sensuale allo stesso tempo. Molto amate dalle celebreties è lo styling perfetto per questa stagione calda e durante le vacanze perché non richiedono l’utilizzo di tanti prodotti, accessori e soprattutto utensili da portarsi in viaggio.

Possono essere ottenute con una semplice asciugatura al naturale che non permette di stressare i capelli che già ne risentono dello shock termico provocato dai raggi solari e dalle temperature troppo alte. Ricordano le onde del mare e proprio per questo sono ideali per il look da spiaggia. Si ottengono sia coi capelli corti che con quelli medi. Sono incantevoli sui capelli lunghissimi tanto da creare un’allure fiabesca.

A chi stanno bene i capelli effetto onde del mare

Donano particolare volume e stile a chi ha i capelli lisci. Questo look dona molto a chi ha un viso ovale e anche ai visi tondi. A quest’ultimo tipo di lineamenti sono consigliate le onde beach che partono dall’altezza dell’orecchio, lasciando la parte delle radici liscia.

Ammorbidiscono i tratti marcati rendendoli più delicati. Questo look è in grado di risaltare al meglio le capigliature bionde o con meches chiare. Stanno bene anche bene a chi ha una ricrescita importante e più scura dal resto della chioma. Enfatizzano le punte più chiare. Sono portate con disinvoltura anche da chi ha la frangia.

Come ottenere delle beach waves degne di stile

Ci sono diversi modi per ottenere una capigliatura ricca di beach waves. Si possono fare semplicemente sprizzando uno spray salino sui capelli bagnati e leggermente tamponati dopo lo shampoo. Basta stropicciare le ciocche con lo spray e successivamente usare il diffusore per asciugare la chioma per ottenere onde naturali.

Molte piastre di ultima generazione sono composte da tool che consentono di ottenere onde stilose. In questo caso si consiglia l’utilizzo di spray termoprotettori che proteggono i capelli dalle alte temperature. Come alternativa a strumenti a caldo o piastre le onde effetto mare possono essere ottenute facendo una treccia prima di andare a letto per poi scioglierla al mattino.

Un metodo casalingo molto gettonato sono classici bigodini dalla mamma o dalla nonna. Per ottenere il risultato desiderato basta inumidire i capelli dividendoli poi in varie ciocche.

Le ciocche vanno accuratamente arrotolate attorno aiper poi essere lasciati pazientemente in posa per qualche ora. Una volta sfilati i bigodini basta pettinare la chioma con le mani per ottenere un effetto onde del mare invidiabile.