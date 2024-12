Cheratosi attinica negli over 40, che cos’è e come prevenirla (anche d'inverno)

Ascolta ora 00:00 00:00

La comparsa di cheratosi attinica e macchie della pelle è un fenomeno molto diffuso soprattutto al raggiungimento dei quarant’anni.

Di fatti quando si raggiunge questa età si scopre spesso la comparsa di nuovi nei e macchie sul volto. Questo avviene perché la pelle inevitabilmente risulta più sensibile ai raggi ultravioletti del sole. Col passare degli anni lo strato superficiale dell’epidermide si fa più leggerò e perde collagene ed elastina, due sostanze che prodotte dal nostro organismo svolgono una preziosa azione protettiva, riparatrice e anti-aging.

Che cosa sono le cheratosi attiniche

Alcune macchie della pelle possono essere pericolose perché precancerose e note come cheratosi attiniche. La cheratosi attiniche sono delle lesioni che si sviluppano in determinate zone del corpo, in particolare sul viso.

Sono delle piccole macchie scure eritematose irregolari che possono assumere anche un colore rosso e presentare delle squame. Compaiono sul viso, in particolare sul naso, sul dorso delle mani e sul cuoio capelluto in caso di stempiatura e calvizie o sul labbro superiore. Possono espandersi sino a desquamarsi. Al tatto risultando dure e possono provocare prurito, bruciore e pizzicore soprattutto quando sono nella fase della desquamazione.

Quali sono le cause delle cheratosi

Questo tipo di macchie della pelle sono frequenti soprattutto in coloro che hanno la pelle molto chiara e i capelli biondi o rossi e gli occhi chiari. Sono coloro che appartengono ad un fototipo molto sensibile nei confronti dell’esposizione ai raggi del sole.

Anche chi fa uso di farmaci immunodepressori tende ad essere più esposto alla loro comparsa sulla pelle. A soffrirne di più sono coloro che hanno una predisposizione genetica e in famiglia hanno avuto casi di cancro alla pelle. Il rischio che una cheratosi attinica si trasformi in un carcinoma squamocellulare invasivo è molto basso.

Eppure quando compaiano questo tipo di macchie della pelle i dermatologi consigliano di non sottovalutarle e di sottoporsi a visite dermatologiche periodiche in modo da tenere sotto controllo il loro potenziale estendersi.

Come prevenire la cheratosi attinica

La prevenzione è importantissima. Basta seguire dei semplici accorgimenti. Giacché l’esposizione ai raggi di sole aumenta il rischio della loro comparsa, occorre cospargere sempre una crema con filtro protettivo adeguato al proprio tipo di pelle quando si esce.

La crema protettiva va cosparsa almeno 15 minuti prima di uscire in modo da consentirle di agire efficacemente. Se si suda o si va al mare occorre riapplicarla più spesso.

Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, ossia dalle 12 alle 16 è di fondamentale importanza,, durante i soggiorni inè fondamentale munirsi di crema per proteggersi dal sole. Non bisogna mai dimenticarsi inoltre di proteggere il cuoio capelluto condi tessuto leggero.