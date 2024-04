Collagene da bere: è davvero efficace?

Da alcuni anni si sta sempre più diffondendo la tendenza di bere collagene.

A diffonderla sono state le celebreties, grandi estimatrici di questa proteina dall’effetto anti aging e alleata della salute della pelle.

Che cos’è il collagene

Il collagene è una proteina essenziale per la pelle, il cuoio capelluto, le articolazioni e i muscoli. In un tessuto connettivo rappresenta infatti il 90% della sua struttura. Viene prodotto spontaneamente dall’organismo attraverso le cellule chiamate fibroblasti che producono elastina e acido ialuronico.

Grazie a questa proteina la pelle si mantiene elastica e giovane, più a lungo. Quando la sua produzione si riduce nell’organismo vi è la comparsa delle prime rughe e della pelle secca. Normalmente lo assumiamo tramite l’alimentazione: lo si trova infatti in molti alimenti di origine animale come le carni ricche di tessuto connettivo, nelle ostriche, nel brodo di pesce, nelle uova.

L’efficacia del collagene da bere

Diversi studi scientifici hanno dimostrato che gli integratori da bere a base di collagene sono in grado di stimolare la produzione di questa proteina nella pelle e nei tessuti connettivi dall’interno a qualsiasi età. Purtroppo fisiologicamente parlando la sua produzione dopo i vent’anni comincia a diminuire con una certa gradualità.

Quando si parla di collagene da bere ciò che fa la differenza è la qualità del prodotto che si va a scegliere. Occorre sempre prestare attenzione alle indicazioni presentate sul prodotto stesso. Gli esperti di bellezza consigliano vivamente di scegliere integratori a base di collagene idrolizzato. Questo perché questa tipologia si caratterizza da peptidi molto piccoli che durante la digestione non si alterano e che quindi vengono assimilati più facilmente.

In questo articolo spieghiamo bene tutte le tipologie di collagene e le differenze

I peptidi piccoli tendono ad oltrepassare la barriera intestinale e a raggiungere con più efficacia i tessuti connettivi e la pelle stimolando in maggiormente la produzione del collagene.

Quale collagene da bere scegliere

Quando si sceglie il collagene da bere inoltre bisognerebbe preferire quello con pochi zuccheri aggiunti e privo di conservanti artificiali. All’interno di molte miscele che si trovano in commercio si trovano anche delle preziose vitamine e sostanze dall’azione antiossidante che contrastano la formazione dei radicali liberi, responsabili del famigerato invecchiamento cellulare.

Tra di esse spiccano il magnesio, la vitamina C, l’acido ialuronico e la vitamina D. Oltre agli integratori di collagene liquido se ne trovano molti in polvere da diluire in bevande come acqua o latte o in altre preparazioni. Il collagene da bere non deve superare la dose giornaliera di 2, 5 mg e può essere assunto per un periodo non superiore alle 24 settimane.

La combinazione con altre molecole presenti in questo tipo di integratori può provocare a lungo andare delle controindicazioni come nausea, mal di stomaco, diarrea, mal di testa, sonnolenza.

