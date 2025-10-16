Schiariture capelli, ecco quali sono di tendenza per l'autunno e quale scegliere

L’autunno è la stagione del foliage ricco di sfumature inedite da ricreare con schiariture sui capelli.

Per questa stagione infatti il colore omogeneo sembra ormai superato. La parola d’ordine è "osare" creando giochi di contrasto di colore che le tecniche di schiaritura per capelli di oggi consentono di ottenere efficacemente.

Il risultato consiste nell’ottenere sfumature che sembrano naturali e che donano luce al viso. L’effetto è quello tipico di una chioma che è reduce da una vacanza al mare. Le schiariture ringiovaniscono i tratti del viso e trasudano originalità.

Scopriamo quali sono le quattro schiariture per capelli di tendenza che saranno in gradi di ispirarvi.

Shadow roots

Si ottiene creando un gioco di sfumature che lasciano le radici più scure. Il nome si riferisce proprio all’ombra di colore che si crea limitando le schiariture alle lunghezze. Quest'ultime risultano più chiare. È una schiaritura che serve a mascherare la ricrescita naturale. Il risultato è un effetto naturale come se ci avesse pensato il sole a schiarire le ciocche di una tonalità più chiara rispetto alla radice. Sta bene a chi ha i capelli biondi, castani e rossi. Non necessita di particolare manutenzione.

Balyage sfumato

È una tecnica di schiaritura che sta spopolando da anni e che consente di ottenere un vero e proprio effetto “chioma baciata dal sole”. Permette di ottenere delle sfumature di colore chiaro che sembrano naturali. Perfetto per ravvivare i riflessi estivi. Dona luminosità. Ideale per chi non ha mai colorato i capelli o per capelli biondi, rossi, castani sia naturali che colorati. Sta bene sia alle chiome ricce che lisce.

Face framing

Consiste nel schiarire le ciocche laterali al viso, quelle che lo incorniciano. Dona luce al volto. Niente a che vedere con il balyage. Questo tipo di schiaritura si concentra solo su determinate ciocche. Per ottenerla occorre prima di tutto scegliere la sfumatura giusta che deve creare un vero e proprio contrasto con quella del resto della chioma. Su un viso tondo le schiariture vanno effettuate solo sulle punte. Invece sui tratti più spigolosi si opta su una distribuzione completa della schiaritura sulle ciocche laterali.

Twist

È una determinata tecnica di schiaritura che è in grado di creare un effetto luminoso e tridimensionale.

È perfetta per le chiomeperché utilizza ben tre tonalità. Non si basa infatti solo su una sola tonalità ma fa alternare due colori diversi sulla lunghezza del capello creando un risultatoche sembra naturale. Sta bene anche ai capelli scuri e castani.