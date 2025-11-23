5 sieri per capelli da applicare dopo la piega (e un segreto per farla durare di più)

È un trattamento importante per la capigliatura, perché aiuta a migliorarne l'aspetto disciplinando l'effetto crespo e nutrendo anche il cuoio capelluto. Parliamo del siero, un trattamento che tutti dovrebbero applicare dopo lo shampoo classico, un vero toccasana in grado di rendere i capelli più forti, setosi e luminosi.

Non solo, perché è un alleato necessario contro l'azione nefasta degli agenti esterni come i raggi del sole, il freddo e l'umidità. Conosciamo le sue funzioni principali, come applicarlo e quali sono i 5 prodotti da scegliere e utilizzare per una chioma perfetta e per prolungare l'effetto piega.

Siero per capelli, a cosa serve

Il siero per capelli è un vero e proprio prodotto di bellezza che, da tempo, si è ritagliato uno spazio di rilievo all'intero della daily routine dedicata al benessere della capigliatura. Sempre più aziende e brand, dedicati alla cura dei capelli, hanno investito tempo e risorse per la creazione di un prodotto mirato. Una formulazione che vanta una consistenza leggera e delicata, ma altamente funzionale e utile per rigenerare, nutrire, idratare e proteggere i capelli. Il siero per capelli agisce anche sulla cute contrastando problematiche quali la caduta, secchezza, effetto crespo, opacità, ma anche i danni causati dagli strumenti per lo styling come asciugacapelli, piastre o arricciacapelli. Per un'azione efficace è fondamentale scegliere il siero per capelli in base alle necessità della chioma e anche agli ingredienti presenti. Ecco quelli più comuni:

oli naturali , come quello di camelia, di jojoba , di argan, di mandorla, di Macassar, di ricino, di cocco, di lino, rosmarino e molti altri, ricchi di vitamina E in grado di nutrire, idratare e di penetrare nelle cuticole rinforzandole e migliorando il volume della chioma;

, come quello di camelia, di , di argan, di mandorla, di Macassar, di ricino, di cocco, di lino, rosmarino e molti altri, ricchi di vitamina E in grado di nutrire, idratare e di penetrare nelle cuticole rinforzandole e migliorando il volume della chioma; vitamine , A, C, E e B, necessarie per nutrire il cuoio capelluto e la chioma così da renderla più tonica e forte, favorendone anche la crescita;

, A, C, E e B, necessarie per nutrire il cuoio capelluto e la chioma così da renderla più tonica e forte, favorendone anche la crescita; amminoacidi , come ad esempio metionina, cistina, ma anche glutammina, arginina, acido ialuronico e proteine come la cheratina necessari per contrastare la formazione di doppie punte, le alterazioni del capello e la sua fragilità;

, come ad esempio metionina, cistina, ma anche glutammina, arginina, acido ialuronico e proteine come la cheratina necessari per contrastare la formazione di doppie punte, le alterazioni del capello e la sua fragilità; antiossidanti, perfetti per proteggere i capelli dall'azione dei raggi del sole o degli agenti atmosferici, utili per contrastare lo stress ossidativo.

All'interno del siero per capelli potrebbe essere presente anche la caffeina, utile per stimolare la microcircolazione del cuoio capelluto, e anche i siliconi che creano una pellicola protettiva con effetti immediati quali lucentezza e morbidezza. Ma è sempre bene scegliere quelli idrosolubili per evitare che si accumulino sulla chioma appesantendola. Per non sbagliare ecco 5 proposte perfette per una chioma sana e una piega perfetta.

Keratin Therapy Lisse Design a base di cheratina e collagene vegetale

Siero per capelli alla cheratina e collagene vegetale in grado di prolungare nel tempo l'effetto dei trattamenti di lisciatura. Si tratta di Keratin Therapy Lisse Design di Alfaparf Milano, protegge il capello durante la fase di asciugatura, rendendolo più forte e brillante. Contiene anche olio di Babassu che rende i capelli luminosi, morbidi e setosi.

Cellular Hydrate Serum Concentrate con olio di rosmarino

Il siero di Infuse My Color Cellular Hydrate Leave-In contiene olio di rosmarino di alta qualità ed estratto di rosmarino utili per stimolare il cuoio capelluto. Offre un'azione antiossidante grazie alla presenza di oli nutrienti quali macadamia, cocco e girasole. Formula vegana a base vegetale per questo siero, perfetto per idratare e nutrire a fondo i capelli rendendoli più elastici e lisci. L'applicazione Leave-In senza risciacquo è ideale per tutti i tipi di capelli, anche per cuoio capelluto sensibile e capelli stressati.

Siero rivitalizzante di Biolage

Capelli forti e tonici con il siero rivitalizzante di Biolage grazie alla presenza di olio di rosmarino, dall'azione antiossidante, e niacinamide che aiuta a riequilibrare il cuoio capelluto. Per una chioma fluente, vitale e luminosa, senza doppie punte.

Active Water di Cocco e SymControl Scalp, il siero estratto dalle alghe

Il siero di Anarkhia Bio normalizza la produzione di sebo sul cuoio capelluto, protegge dall'azione dei raggi UV, nutre e rende i capelli più sani. Contiene Active Water di Cocco, ricavata dal latte di cocco, e offre proprietà idratanti, emollienti e ristrutturanti per capelli più sani e luminosi. Il SymControlScalp è ottenuto tramite la blue biotechnology, grazie all'impiego di ingredienti naturali estratti dalle alghe mediterranee rinnovabili.

Olaplex n. 9 Bond Protector per capelli morbidi senza grovigli

Il siero leggero numero 9 di Olaplex nutre i capelli, li protegge dal calore, li rende morbidi ed elimina i grovigli. Un prodotto versatile che contrasta l'effetto crespo e secco, donando elasticità e lucentezza al capello, senza appesantirlo.

Dopo averli lavati e trattati con il siero rigenerante si passa all'asciugatura per ottenere una