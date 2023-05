Denti sani a 60 anni, consigli e strategie utili

Avere denti sani e forti anche dopo i 60 anni è un desiderio molto condiviso, soprattutto considerando l’aumento del rischio di sviluppare alcune problematiche tipiche dell’età e il desiderio comune di sfoggiare un bel sorriso anno dopo anno.

Il tempo che passa, infatti, può influire negativamente sulla salute orale e programmare controlli periodici dal dentista diventa ancora più indispensabile, anche per intercettare eventuali disturbi sul nascere ed intervenire in modo repentino con le cure adeguate.

Per mantenere i denti in salute, quindi, è fondamentale sia non trascurare le visite odontoiatriche sia mettere in pratica alcune strategie a casa, in completa autonomia, per garantirsi un’igiene impeccabile.

Problematiche dentali più comuni

La salute dei denti una volta superata la soglia dei 60 anni può essere compromessa a causa di diversi disturbi e vere e proprie patologie, che possono essere aggravate o favorite da un’igiene orale insufficiente o dall’assunzione prolungata di alcuni farmaci.

Tra le problematiche dentali più frequenti tra gli over 60 è possibile annoverare:

Ingiallimento dello smalto . Dovuto sia al fisiologico processo di invecchiamento che causa discromie sia all’assunzione di alcuni alimenti o bevande, come il caffè, ma anche al vizio del fumo

. Dovuto sia al fisiologico processo di invecchiamento che causa discromie sia all’assunzione di alcuni alimenti o bevande, come il caffè, ma anche al vizio del fumo Carie radicolare . Può capitare soprattutto quando le gengive si ritirano lasciando scoperte le radici dei denti che sono più soggette a erosione

. Può capitare soprattutto quando le gengive si ritirano lasciando scoperte le radici dei denti che sono più soggette a erosione Aumento della sensibilità dentale . Il ritiro delle gengive, dovuto prevalentemente all’età, rende i denti più sensibili soprattutto al contatto con cibi e bevande calde o fredde

. Il ritiro delle gengive, dovuto prevalentemente all’età, rende i denti più sensibili soprattutto al contatto con cibi e bevande calde o fredde Secchezza delle fauci . Detta anche xerostomia si manifesta quando si verifica una riduzione del flusso salivare che può compromettere anche la salute dentale

. Detta anche xerostomia si manifesta quando si verifica una riduzione del flusso salivare che può compromettere anche la salute dentale Parodontite. Detta anche piorrea è la patologia dentale più temuta e rappresenta una malattia infiammatoria che, se non curata in tempo, può portare alla perdita dei denti. Il primo campanello d’allarme da non sottovalutare è il sanguinamento gengivale spontaneo.

Salute orale a 60 anni: consigli utili

Quali sono le strategie da mettere in atto per tutelare la salute orale a 60 anni? Sottoporsi regolarmente ai controlli odontoiatrici recandosi dal proprio dentista di fiducia è il primo passo da compiere.

È importante programmare una seduta di igiene orale ogni sei mesi, in assenza di specifiche indicazioni, anche perché solo eliminando il tartaro in modo professionale è possibile prevenire molte delle patologie dentali più comuni, come la stessa piorrea. Nel corso dell’igiene, inoltre, viene generalmente effettuata una visita di controllo con eventuale panoramica dentale per individuare precocemente eventuali carie e altri disturbi. Ecco altri consigli utili: