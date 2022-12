Contouring: come valorizzare il volto con il trucco a 60 anni

Quella del contouring è una vera e propria arte legata al trucco e alla valorizzazione del viso. I make-up artist più famosi, e gli influencer più seguiti, sui social da tempo si destreggiano con pennelli e palette, mostrando come questa tecnica possa davvero mettere in evidenza i punti di forza del volto. Nota anche come sculpting, questa particolare tecnica di trucco serve a modellare i lineamenti del viso a suon di creme, ombre, luci, illuminanti e molto altro.

È un'esperienza particolare, che richiede un po' di pratica casalinga e di conoscenza dei propri punti da valaorizzare. Il contouring non ha età, per questo è perfetto anche per le over 60 che amano mettersi alla prova sperimentando le nuove tendenze del momento.

Contouring: in cosa consiste

Pratica molto utilizzata in fatto di trucco e make-up, il contouring serve a mettere in luce i punti di forza del viso, mascherando con grazia le piccole imperfezioni e le rughe. Si tratta di un mix di colori che punta sull'alternanza tra chiaro e scuro, tra luci e ombre, realizzando veri e propri contrasti per dar forma al volto. Il tutto grazie all'impiego di alcuni prodotti specifici come le terre, le palette dedicate al contouring, gli illuminanti, i correttori e molto altro: una base di partenza fondamentale per sfumare le imperfezioni e proseguire con il trucco definitivo.

Tutto ciò che serve è una serie di pennelli e dei trucchi di qualità adeguata, per ricreare un'armonia generale tra le varie parti del viso. Prima di procedere è bene osservare la forma del proprio volto, se tondo oppure ovale o, ancora, squadrato ma anche spigoloso. La tecnica del contouring è in grado di sottolineare le parti più interessanti, schermando delicatamente le piccole imperfezioni, anche se importanti, e che rendono unica un'espressione e un volto.

Contouring, le regole

Le over 60 appassionate di social network e di make up sapranno già tutto in fatto di contouring. Ma quali sono le regole da rispettare e come preparare la pelle? Si parte dai gesti più quotidiani, come detergere il viso a fondo per poi idratarlo con una crema specifica per la propria cute. Ma cosa serve per un contouring perfetto?

Luce naturale : è necessaria per un buon make-up, per questo è bene posizionarsi davanti allo specchio accanto a una finestra, così da osservare nel dettaglio la fisionomia del volto. La luce artificiale tende a drammatizzare i dettagli, condizionando l'effetto finale del trutto. Molto utile è invece la lampada ad anello;

: è necessaria per un buon make-up, per questo è bene posizionarsi davanti allo specchio accanto a una finestra, così da osservare nel dettaglio la fisionomia del volto. La luce artificiale tende a drammatizzare i dettagli, condizionando l'effetto finale del trutto. Molto utile è invece la lampada ad anello; Fondotinta : da scegliere in base al proprio incarnato e da stendere in modo uniforme sopra tutta la pelle del viso, con l'aiuto di una spugnetta o di un pennello proprio per fondotinta;

: da scegliere in base al proprio incarnato e da stendere in modo uniforme sopra tutta la pelle del viso, con l'aiuto di una spugnetta o di un pennello proprio per fondotinta; Zone luminose : si parte stendendo il colore più chiaro su quelle parti del viso che naturalmente risultano maggiormente in luce, come la zona centrale della fronte, gli zigomi, il mento, l'arco di cupido, la parte inferiore degli occhi e la punta del naso;

: si parte stendendo il colore più chiaro su quelle parti del viso che naturalmente risultano maggiormente in luce, come la zona centrale della fronte, gli zigomi, il mento, l'arco di cupido, la parte inferiore degli occhi e la punta del naso; Zone in ombra : non si tratta di nascondere ma di rendere meno importanti e di sfumare le aree che si vuole mascherare, come l'attaccatura dei capelli, i due lati del naso, le tempie e i lati della mandibola. Per fare questo si stende con il pennello il colore più scuro della palette di contouring, in polvere o in crema. Una linea netta o delle pennellate continue ma intense;

: non si tratta di nascondere ma di rendere meno importanti e di sfumare le aree che si vuole mascherare, come l'attaccatura dei capelli, i due lati del naso, le tempie e i lati della mandibola. Per fare questo si stende con il pennello il colore più scuro della palette di contouring, in polvere o in crema. Una linea netta o delle pennellate continue ma intense; Contouring: una volta tracciate e definite le zone più scure e quelle più chiare, arriva il momento di sfumare le parti tra di loro con delicatezza, per smussare la decisione delle linee tracciate. Si utilizza un pennello morbido o una spugnetta a ovetto, tamponandola sulla parte di contatto per ottenere una stesura omogena, ma con punti più chiari e più scuri.

Se il viso vanta una forma tonda, è meglio valorizzare la fronte con un illuminante e scurendo le guance. Invece, se il viso è ovale è bene ombreggiare l'attaccatura dei capelli, il mento e gli zigomi. Il contouring richiede un po' di pratica ma si parte sempre dai toni più scuri: ad esempio si stende il colore sotto la zona dello zigomo, partendo dall'area dell'orecchio. Poi lo si sfuma verso le labbra e in direzione diagonale, verso il sopracciglio, fino alle tempie e verso il centro della fronte. L'illuminante serve invece per donare tocchi di luce, in particolare nella zona più alta del sopracciglio, ma anche nell'angolo interno dell'occhio e sull'arco di cupido.

Dopo aver sfumato i chiari e gli scuri, si può procedere con una terra o una cipria leggera, stendendo anche un po' di blush sulla parte centrale dello zigomo, illuminando la zona occhiaie e la linea centrale del naso. Il viso si trasforma in una tela dove pennellate più chiare e più scure si alternano per poi sfumarsi con delicatezza, imprezzosite dal trucco finale: ombretto e rossetto, oppure per un nude look materico ma tridimensionale, utile a modellare il viso stesso.