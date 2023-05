Cosa cerca un uomo di 60 anni in una donna

Cosa cerca un uomo di 60 anni in donna? Domanda "da un milione di dollari", verrebbe da dire citando una celebre espressione da quiz show. Occhio, però, perché la risposta potrebbe essere sorprendente. Al riguardo, studi recenti hanno evidenziato che per gli uomini in età matura sono l'intelligenza emotiva e il comportamento a fare la differenza in una donna. Non che l'attrazione fisica sia trascurabile o di poco conto, sia chiaro, ma non è discriminante per la scelta di un'eventuale compagna di vita. Parafrasando il vecchio saggio: se è vero che " anche l'occhio vuole la sua parte ", il carattere si prende il resto.

Cosa cerca un uomo over 60 in una donna

Avanzando con l'età cambia il modo di relazionarsi all'altro sesso e anche la ricerca del partner ideale si affina, diventa più accurata e razionale. Al di là dell'aspetto fisico, che resta uno dei fattori di maggior attrattiva per l'approccio iniziale, ci sono altre caratteristiche che determinano e accrescono l'interesse di un uomo nei confronti di una donna. Vediamo quali sono.

Semplicità

Gli uomini amano le cose semplici e, di conseguenza, apprezzano molto le donne che si pongono in modo schietto e genuino nei loro riguardi. Dunque, niente trucchi né inganni se volete fare breccia nel cuore della persona da cui siete attratte. Del resto, perché complicarsi la vita quando l'amore è una cosa eccezionalmente semplice?

Comprensione

Non solo le donne ma anche gli uomini hanno bisogno di comprensione. Pensare che un uomo sia imperturbabile o non viva momenti di particolare sofferenza emotiva è fuorviante rispetto alla realtà dei fatti. Sono soltanto meno avvezzi a esternare le proprie emozioni e condividerle con gli altri. Il segreto è imparare a riconoscere e decifrare i loro silenzi.

Accudimento

È una parola bellissima che sta ad indicare la capacità di prendersi cura - nell'accezione più nobile e amorevole del termine - dell'altro. Accudire qualcuno significa accogliere le sue fragilità, far in modo che si senta al sicuro e protetto. Siate un riferimento per chi vi ama.

Sostegno emotivo

Gli uomini hanno bisogno di essere incoraggiati e sostenuti nelle loro scelte. Che si tratti di questioni lavorative o affettive, poco importa: tutti hanno bisogno di una "spalla", qualcuno con cui confrontarsi per le decisioni importanti.

Complicità

La complicità è il segreto di una relazione lunga e duratura. Essere complici vuol dire remare insieme nella stessa direzione, soprattutto quando soffiano venti di burrasca. Il consiglio è di trovare una persona che viaggi sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

Dolcezza

Infine, ciò che un uomo cerca in una donna over è la dolcezza. Le esperienze accumulate nel corso della vita forgiano il carattere smussando tutte quelle spigolosità tipiche del fervore giovanile. Dunque anche gli uomini apparentemente più burberi e meno propensi alla tenerezze possono aver bisogno di una carezza.

Passione e intimità: due aspetti da non sottovalutare

Un discorso a parte merita tutto ciò che concerne l'ambito affettivo in senso stretto e, quindi, anche l'intimità. Del resto, il contatto fisico è imprescindibile per una relazione lunga, intensa e duratura.

Gli uomini - ma vale anche il contrario - sono indubbiamente attratti dalle donne molto passionali e intraprendenti. Anzi: il suggerimento è quello di non lesinare con baci, abbracci e tenerezze. Ricordate che le rughe non sono solo il segno del tempo ma una traccia di felicità che non inficia assolutamente la sessualità. Anzi: il bello devo ancora venire.