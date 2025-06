Cosa mettere in valigia per una gita in città di 3 giorni: le idee per over 40, 50 e 60

La situazione tipo è questa: è estate e si è in procinto di partire per una mini-vacanza di tre giorni in una città d'arte, italiana o europea. Cosa mettere in valigia? È questa la domanda che attanaglia le persone di tutte le età quando sono alle prese con l'organizzazione di una gita di questo tipo. Perché effettivamente si vuole (e si deve) viaggiare leggeri, ma senza dimenticare dettagli importanti.

Per tutti: cosa non dimenticare

Ci sono delle regole valide per tutti e tutte su cosa mettere in valigia per una gita di tre giorni in una città, e sono relative a:

titoli di viaggio ;

; titoli di credito ;

; documenti ;

; medicinali di uso comune o quotidiano;

di uso comune o quotidiano; oggetti da bagno ;

; scarpe comode e fresche;

comode e fresche; caricabatterie.

È comunque consigliabile portare con sé anche qualche ricambio in più del previsto rispetto alla biancheria: in estate, si sa, fa caldo e il sudore potrebbe far sentire il bisogno di cambiare la biancheria più spesso di quanto non si faccia normalmente. Ovviamente non servono invece guide della città in versione cartacea, dato che si hanno tutte le informazioni su musei e altro direttamente sul proprio smartphone: la guida cartacea è bene destinarla a soggiorni più lunghi e con bagagli più pesanti.

Over 40: cosa mettere in valigia

I consigli per gli over 40 su cosa mettere in valigia per una gita in città di tre giorni consistono innanzi tutto in abiti e capi abbinabili. Questo significa che si possono portare solo pochi capi, che però siano intercambiabili tra loro, e magari con l'aggiunta di qualche accessorio possono apparire diversissimi in termini di outfit. Non bisogna dimenticare la protezione solare, anche se non si va al mare, ci si potrebbe ritrovare a passeggiare sotto il sole. Possono tornare utili anche delle riviste leggere da sfogliare durante il percorso in treno, in autobus, in aereo o in automobile se guida qualcun altro.

Over 50: cosa mettere in valigia

La questione dei vestiti per gli over 50 può seguire la regola del 5-4-3-2-1, ovvero: ci si porta in valigia cinque cambi di biancheria intima e calze, quattro camicie o magliette, tre pantaloni o gonne, due paia di scarpe e una borsa o zaino. Invece della rivista si può portare con sé in viaggio un buon libro, purché non sia troppo impegnativo: se si viaggia in compagnia, è anche bello chiacchierare e rilassarsi in attività di gruppo. Questa è anche la generazione della nostalgia e quindi in valigia trova posto anche una fotocamera con sviluppo istantaneo, per catturare momenti analogici e goderseli insieme in tempo reale.

Over 60: cosa mettere in valigia

Praticità è la parola d'ordine per gli over 60 in viaggio: si tratta di una generazione già abituata a viaggiare e quindi si investe tempo e spazio in oggetti strettamente necessari, per esempio abiti che non si stropicciano facilmente.

Un oggetto che non deve mancare in valigia è il, che torna utile quando si vuole esplorare la città e magari fermarsi in un bar o una trattoria a caso. Per il tempo da trascorrere durante il viaggio, meglio stare in compagnia, sfoderando untavolo in versione travel.